Afghanistan, Toti: “Politica fermi crisi”

L' appello del cofondatore di Coraggio Italia.

“Il mio appello va alla politica nazionale e mondiale affinché uniscano le forze per fermare tutto questo e che si possa dare al più presto a chi ha creduto nella democrazia la possibilità di avere un futuro".Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, in riferimento alla situazione in Afghanistan.