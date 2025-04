Africa: La Russia pronta a "sostenere" il Burkina Faso

Continua la penetrazione di Mosca nei Paesi dell'Africa francofona. La Russia - secondo quanto riportato dall'agenzia TASS - “ha ribadito la sua disponibilità a supportare il Burkina Faso nei suoi sforzi per mantenere la sicurezza nazionale e affrontare le sfide sociali ed economiche". Lo afferma il Ministero degli Esteri russo in una nota. Tale dichiarazione è stata rilasciata dopo un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il suo omologo del Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traore. "La parte russa ha ribadito la propria disponibilità a continuare a fornire assistenza multiforme al Burkina Faso, anche per garantire la sicurezza nazionale e risolvere i problemi sociali ed economici", ha affermato il ministero. Secondo la dichiarazione, i ministri hanno discusso della cooperazione nei settori commerciale, economico, umanitario e culturale. "Mosca e Ouagadougou hanno dichiarato la loro determinazione ad approfondire il dialogo politico e a rafforzare il coordinamento della politica estera", concludono dal ministero.