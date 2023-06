Al Senato la presentazione del secondo Rapporto Lottomatica-Censis sul Gioco Legale in Italia

Mercoledì 21 giugno, alle ore 15.00, presso la Sala Capitolare di Palazzo della Minerva del Senato della Repubblica, si terrà la presentazione del secondo Rapporto Lottomatica-Censis sul Gioco Legale in Italia.La ricerca approfondisce il significato sociale e le funzioni del settore del gioco legale in Italia, evidenziando come la stragrande maggioranza degli italiani consideri decisivo il ruolo dello Stato ed essenziale quello dei concessionari per garantire un sistema sicuro, controllato, legale che faccia da argine a quello illegale.Interverranno Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia; Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno; Sandra Savino, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera; Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato Lottomatica; Giuseppe De Rita, Presidente Censis; Mario Lollobrigida, Direttore Centrale Giochi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Anna Italia, Ricercatrice Censis.Sarà possibile seguire l'evento al seguente link web del Senato: webtv.senato.it.