Al via la IX edizione del "Premio di Poesia Umile Francesco Peluso – Calabria Enotria"

È ufficialmente iniziata la nona edizione del “Premio di Poesia Umile Francesco Peluso – Calabria Enotria”, che quest’anno si propone di esplorare il tema dell’Intelligenza Artificiale. Il concorso letterario, intitolato a uno dei più rilevanti protagonisti della scena culturale e politica della provincia di Cosenza, si articola in due sezioni: poesia in lingua italiana e poesia in vernacolo.

Oltre ai consueti premi, sono previsti una “Menzione d’onore” e un “Premio speciale”, istituito dall’Associazione Culturale Cosentina “Le Muse Arte”.

Il primo appuntamento della IX edizione sarà la conferenza stampa di presentazione, che si terrà venerdì 11 ottobre 2024 presso la Sala Caduti di Nassirya, a Palazzo Madama, alle 11 del mattino.

La cerimonia avrà un carattere solenne, come voluto dalla famiglia Peluso, che continua a mantenere viva la memoria del senatore calabrese Umile Francesco Peluso, uomo che ha dedicato la sua vita alla politica, alla poesia e alla sua terra. Figura umile e carismatica, Peluso è stato amico di personalità illustri come Eduardo De Filippo, Salvatore Quasimodo e Pier Paolo Pasolini, e si è distinto per il suo contributo culturale, premiando nel 1950 il giovane Pasolini nel “Premio Nazionale di Poesia della Città di Cattolica”.

A fare gli onori di casa sarà Rosario Sprovieri, giornalista e critico d’arte di fama, già direttore del Teatro dei Dioscuri al Quirinale. La sua presenza assicura un tocco di autorevolezza a una manifestazione che ha sempre visto la partecipazione di personalità di spicco del panorama culturale italiano.

Alla conferenza interverranno illustri ospiti, tra cui il senatore Fausto Orsomarso, promotore dell’evento, Miryam Peluso, presidente dell’Associazione “Le Muse Arte” e figlia dell’ex senatore, il presidente dell'Accademia Cosentina Antonio D’Elia, l’ex onorevole Pino Soriero, ambasciatrice Anna Blefari, e l’ex senatore Massimo Veltri.

Questo prestigioso concorso di poesia, che ogni anno cresce in importanza, si accredita ormai ai vertici del panorama culturale nazionale. Il senatore Fausto Orsomarso sottolinea: “Vogliamo mandare un messaggio forte a chi pensa che la politica non abbia a cuore la poesia e la cultura letteraria italiana, e a chi crede che la tradizione calabrese sia dimenticata”. Il premio, intitolato a Umile Francesco Peluso, continua a essere un omaggio alla sua figura di umanista e politico.

Nel 2013, la sua città natale, Luzzi, gli ha conferito il prestigioso riconoscimento “Illustri Figli di Luzzi” per il suo straordinario contributo allo sviluppo socio-culturale del territorio. Cinque mesi dopo, Peluso è scomparso all’età di 98 anni, lasciando un’eredità culturale e umana che la famiglia ha voluto perpetuare attraverso questo premio di poesia. La IX edizione del concorso si concluderà con la proclamazione dei vincitori, dopo un ricco programma di eventi che si terranno tra Luzzi e Cosenza.