Al via la quarta edizione del concorso “Disegniamo la Fortuna con ADM” per artisti con disabilità

Prende il via la quarta edizione dell’iniziativa “ Disegniamo la fortuna con ADM” – associata alla Lotteria Italia 2024. Il concorso, rivolto ad artisti con disabilità, intende offrire un’occasione di maggiore visibilità alle eccellenze del Terzo settore e, nel contempo, promuovere l’importanza del gioco lecito.

Gli artisti partecipanti potranno proporre un disegno da inserire in una parte del fronte del biglietto della Lotteria Italia 2024, il più noto e rilevante evento ludico con vincita in denaro.

Quest’anno il tema prescelto per valorizzare l’impegno proficuo degli enti del Terzo settore nel favorire l’integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone coinvolte è “Disabilità e arte”.

Il regolamento dell’iniziativa è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, www.adm.gov.it/portale/-/lotteria-italia-2024 .

I disegni saranno sottoposti ad una Commissione di personalità provenienti dal mondo dell’arte, dello spettacolo, della musica e delle istituzioni, chiamata a individuare le opere vincitrici in base al valore estetico, all’originalità, al grado di complessità dell’opera, al percorso creativo e alla tecnica utilizzata.

Le opere realizzate dagli artisti dovranno essere inviate via PEC dagli enti del Terzo settore entro il 10 giugno 2024, mentre la commissione si riunirà presso la sede di ADM in Piazza Mastai 12 a Roma verso la metà di giugno per selezionare e proclamare i disegni vincenti.