Albert D’Alterio: nuovo volto dell’imprenditoria italiana

Nel panorama dell'imprenditoria italiana, un nome sta emergendo con forza: Albert D'Alterio. A capo di New GiG Promotion, dopo aver rilevato la storica realtà milanese del management degli anni ‘90, si sta imponendo come uno dei volti più interessanti e dinamici del business italiano. Portando una ventata di innovazione in un settore in costante evoluzione. D'altra parte, di cambiamenti radicali Albert ne sa qualcosa.

La sua è la storia di un uomo che ha conosciuto il sapore amaro della sconfitta e la dolcezza della rinascita. Nato a Torino, con sangue napoletano e sardo nelle vene, sin da bambino aveva un solo sogno: diventare un calciatore professionista.

Ogni allenamento, ogni partita, ogni minuto della sua adolescenza era dedicato all'inseguimento di quella chimera. Poi, a soli 19 anni, dopo sette interventi chirurgici, ha dovuto accettare che quel percorso era già giunto al termine. Ma è proprio nei momenti di crisi che si forgiano i caratteri più forti.

Invece di arrendersi, Albert ha deciso di reinventarsi. Ha aperto una minuscola pescheria a Borgaro Torinese, sua città natale. Sveglia alle sei del mattino, giornate interminabili.

Ma è proprio lì, in una ristretta realtà, che ha appreso il significato del sacrificio e della determinazione. Negli anni successivi, quella piccola attività si è trasformata in qualcosa di grande.

Ristoranti, investimenti in nuovi settori. E, soprattutto, una capacità innata di tramutare le crisi in opportunità. Durante la pandemia, quando tutto sembrava fermarsi, lui ha diversificato, esplorando il mercato degli orologi e rinnovando costantemente il suo modello di business. Fino al 2024, anno di svolta, appunto, con l'acquisizione di New GiG Promotion.

«Non voglio solo riportarla al suo antico splendore, ma trasformarla in un punto di riferimento in Italia e nel mondo», ha affermato con la fermezza che lo contraddistingue.

Accanto a lui in questo viaggio c'è Sara, madre dei suoi due figli, Leonardo e Matilde. E la sua famiglia d'origine: sei fratelli e una madre che gli ha insegnato i valori del rispetto e dell'unione. Punti cardine su cui basa anche l'avventura al timone di New GiG Promotion, orientato al futuro a suon di progetti ambiziosi: eventi esclusivi, collaborazioni con talenti autentici, espansione nel mondo del cinema e della televisione.

Per Albert, il traguardo non è mai un punto d'arrivo: è sempre un nuovo inizio. «Nulla ti viene regalato. Ogni successo va conquistato», è solito ripetere. E lui, di conquiste, ne ha ancora molte all’orizzonte.