Alla guida di 'Vivo Azzurro TV', la piattaforma digitale della Federcalcio, un team di giornalisti di grande tradizione sportiva

Cerimonia degna dei più famosi meeting internazionali ieri a Roma, per il lancio ufficiale di 'Vivo Azzurro TV'. E’ la piattaforma digitale della Federcalcio, che propone gratuitamente contenuti originali, inediti e in esclusiva delle nazionali italiane di calcio. Ma anche tutta una serie di approfondimenti dedicati al calcio giovanile, ai progetti sociali, all'attività paralimpica, alle iniziative istituzionali, al ruolo degli arbitri, alla formazione tecnica e all'educazione sportiva. Chi più ne ha più ne metta.

Non si poteva davvero immaginare una manifestazione di battesimo più avvolgente di questa, e che ha visto in primissimo piano il team che nei fatti darà anima corpo e vita a questa TV dell’era digitale e del futuro. Parliamo della struttura giornalistica di questo giocattolo cosi sofisticato ed esclusivo, e che alla sua testa ha uno degli intellettuali più sofisticati e più capaci della storia della Televisione di Stato in Italia.

Parliamo di Giancarlo Leone, giornalista e manager televisivo, che ha iniziato la sua carriera in Rai nel 1983 come redattore presso la divisione Ricerche e Studi – Televideo. Poi, tra il 1995 e il 1999 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore, e poi di Direttore del Coordinamento Palinsesti Tv: Ma è stato anche Direttore Marketing Strategico Offerta Palinsesti Tv, Direttore di RAI International. Nel 1999 è stato invece nominato amministratore delegato di Rai Cinema, e nel 2013 Direttore di Rai Uno. Sono anni in cui RAI Uno cresce oltre ogni aspettativa o previsione possibile, e tutto questo lo si deve proprio al suo intuito, al suo coraggio e alla sua eterna voglia di sperimentare. L’uomo ha insegnato Economia e Gestione dei Media presso la Facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido Carlo di Roma. Oggi è amministratore delegato di Q10 Media e ha ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione Produttori Audiovisivi dal 12 aprile 2017 al 26 giugno 2023. Siamo insomma ai massimi livelli della storia della TV italiana.

Ma chi avrà al suo fianco Giancarlo Leone? Un nome per tutti, quello di Donatella Scarnati, indimenticabile inviata speciale sui campi di calcio per il TG1, volto storico dei più grandi eventi sportivi di questi ultimi 30 anni in Italia, icona del giornalismo femminile e star di prima grandezza nel gradimento degli italiani che per decenni hanno seguito le sue cronache sportive con ammirazione e rispetto per il suo grande equilibro professionale e la sua serenità di linguaggio. Una gran signora della Televisione italiana.

E poi ancora Angela Pedrini, giornalista professionista dal 2000, che nei fatti sarà il direttore della nuova corazzata di Giancarlo Leone. Dopo aver vissuto a Roma e Genova, a 13 anni si è trasferita a New York dove ha frequentato il liceo della scuola delle Nazioni Unite. Qui ha lavorato come corrispondente per “Radio Donna”, radio di Genova, per la quale faceva servizi di costume e società. A 18 anni è tornata a vivere in Italia, a Roma, dove si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza. Nel 1996 ha fatto il primo stage al TG5 nella redazione esteri. Da allora, sino al 31 dicembre 2020, ha lavorato in Mediaset. Per tanti anni si è occupata di cronaca e spettacolo per “Verissimo” sino a diventare responsabile della redazione romana. Ha poi curato – e firmato - “Domenica Cinque” e “Domenica Live”, ha coordinato la redazione di “Matrix” e quella de “La Versione di Banfi”. Ha condotto “Studio Aperto” e “TgCom”. È stata per 9 anni capo redattore di “NewsMediaset”, agenzia con oltre 200 giornalisti.

E al suo fianco un’altra donna, un’altra giornalista d’attacco, Ilaria Vigorelli, che dal padre, il famoso Piero Vigorelli, ha preso solo il meglio. Lei, per niente scontrosa, anzi, carattere gioviale, accattivante, serena come non mai, e soprattutto padrona del mestiere come poche altre donne della sua generazione e del suo mondo. Viene da Mediaset anche lei, tantissimi anni di gavetta e di prove sul campo a Studio Aperto, soprattutto negli anni in cui Studio Aperto era la palestra ideale per quelli che poi sarebbero diventati i più bravi del Gruppo Berlusconiano. Un tris d’assi dunque capitanato da una macchina da guerra come Giancarlo Leone. Che dire? Non si poteva davvero scegliere di meglio.

Per il padrone di casa è un giorno di festa. “Per la FIGC e milioni di appassionati in tutto il mondo questa è una giornata storica – dichiara con un giustificato senso di orgoglio personale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina – perché con la creazione di ‘Vivo Azzurro TV’ si potrà veramente vedere e vivere il calcio in una maniera inedita, esaltando la sua straordinaria multidimensionalità e la sua facilità nel comunicare, di raccontare storie e quindi di coinvolgere tifosi e curiosi in maniera trasversale. Gli Azzurri e il calcio paralimpico nello stesso palinsesto, i progetti valoriali per i giovani e il calcio femminile gli uni accanto all’altro, è questo il significato concreto della nostra mission che ora è visibile in un’unica piattaforma digitale. Con il percorso intrapreso grazie al nuovo piano di sviluppo della Federazione, coltiviamo l’ambizione di rappresentare un modello di riferimento, non solo per il nostro mondo, ma anche per lo sport in generale”.

La platea gli riserva una standing ovation, e lui di rimando annuncia che “Su Vivo Azzurro TV sarà possibile addirittura entrare nei ritiri degli Azzurri e delle Azzurre attraverso immagini esclusive".In bocca al lupo Presidente.