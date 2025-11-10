Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 05:13
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
America Latina: Maduro si appella alla CELAC e all'Ue
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
America Latina: Maduro si appella alla CELAC e all'Ue

In un messaggio mandato ai partecipanti al IV Vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici, il presidente venezuelano ha chiesto la protezione della zona di pace in America Latina e nei Caraibi

di Renato Narciso
Lunedì 10 Novembre 2025
Caracas (Venezuela) - 10 nov 2025 (Prima Pagina News)

In un messaggio mandato ai partecipanti al IV Vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici, il presidente venezuelano ha chiesto la protezione della zona di pace in America Latina e nei Caraibi

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha chiesto la protezione della zona di pace in America Latina e nei Caraibi.

Lo ha fatto inviando un messaggio ai partecipanti al IV Vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici (CELAC) e dell'Unione Europea, che si sta svolgendo nella città colombiana di Santa Marta.

"I paesi dei Caraibi e dell'America Latina chiedono che questo vertice non sia un evento rituale, ma un atto di determinazione: proclamiamo la protezione incondizionata della nostra America come zona di pace e respingiamo categoricamente qualsiasi militarizzazione dei Caraibi" - ha scritto Maduro nel messaggio, pubblicato sul canale Telegram del ministro degli Esteri venezuelano Ivan Gil Pinto.

Maduro ha condannato il recente dispiegamento delle forze aeronavali USA nel Mar dei Caraibi e gli attacchi contro alcune navi e motoscafi, e ha respinto fermamente il criminale blocco di Cuba, definendolo un'aggressione costante che viola gravemente il diritto internazionale e la Carta dell'ONU, nonché l'inclusione di Cuba "nella falsa lista dei paesi che presumibilmente sostengono il terrorismo". Maduro ha inoltre sottolineato le "misure unilaterali imposte dall'Ue, che sotto forma di sanzioni individuali violano in ultima analisi i diritti fondamentali dei popoli e ne ostacolano lo sviluppo".

Il vertice di Santa Marta in Colombia si riunisce in seguito alle dichiarazioni del presidente colombiano Gustavo Petro all'Assemblea generale dell'ONU, che hanno scatenato uno scontro con Donald Trump, portando a dure sanzioni e alle accuse USA di essere un narco-stato.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno rifiutato di partecipare, forse per non irritare il Tycoon, lasciando l'Ue rappresentata solo dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e dall'alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas.

A rendere il clima del vertice particolarmente teso vi è il continuo incremento delle truppe USA nell'area che ha raggiunto le 16mila unità, gli attacchi contro le imbarcazioni accusate di trasportare sostanze stupefacenti e le minacce di invasione del Venezuela.

 Gli attacchi contro le imbarcazioni sospette hanno provocato, secondo fonti venezuelane, almeno 70 morti.

Maduro sostiene che la lotta alla droga sia un pretesto per rovesciare il suo regime.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it