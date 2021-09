Amm. di Squadra Giacomin (Vice Segr. Gen. Difesa): il futuro della terra sta nel mare

L’intervista pubblicata sulla Rivista Maggiore della Difesa a cura del giornalista Andrea Mason.

L’ammiraglio, sommergibilista, disegna la complessità della Difesa e delle Forze Armate e di un ruolo di importanza sempre crescente per la sicurezza, lo sviluppo economico, la ricerca.Il punto di vista esposto anche come vice direttore nazionale degli armamenti tra attività di politica industriale e cooperazioni internazionali. Giacomin sottolinea la valenza economica del sistema di rapporti messo in piedi dal mondo Difesa e rivolto a piccola e media impresa e grande industria. “L’obiettivo è investire sulla capacità tecnologica e produttiva del Paese”.La ricerca è la parola chiave. “La capacità di pianificazione della Forza Armata è ‘emersa’ durante la pandemia” ricorda l’alto l’Ufficiale in un altro passaggio nell’intervista. Le possibilità del mondo Difesa sono parecchie, dalla possibilità di supportare le decisioni politiche come per l’emergenza sanitaria, all’infinito di spazio, satelliti e intelligenza artificiale. Passando per il mare. Dove stanno i cavi sottomarini con le informazioni che riguardano banche e mercati finanziari, dove vivono specie sconosciute, dove la scienza dice che è nata la vita."Dove nasce l'Economia del mare, fonte di sostentamento e sviluppo del genere umano. Il mare è patrimonio dell'umanità. L''accesso alle sue risorse deve essere aperto, le risorse condivise. Dal mare dipende il futuro" spiega l'Ammiraglio.Un ponte tra culture, civiltà ed economie. "Il mare rappresenta una formidabile opportunità di comunicazione e cooperazione e noi, nell'atto di un legale e sostenibile sfruttamento di tutte le sue preziose risorse, abbiamo il dovere di tutelarlo e rispettarlo. Anche attraverso lo sviluppo della tecnologia più avanzata e la creazione di un sistema economico che porti al massimo benessere di tutti, compreso l'ambiente in cui viviamo".