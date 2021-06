Amministrative Roma, Gualtieri contro Calenda: “Altri termovalorizzatori contrastano piano Regione Lazio”

La dichiarazione dell' ex ministro dell' Economia.

La dichiarazione dell' ex ministro dell' Economia.

"Quindi hai gia' cambiato il tuo programma? Peccato, una volta che eravamo d'accordo. Acea ha gia' due termovalorizzatori nel Lazio sufficienti col 70% di differenziata: costruirne un altro e' contro il piano regionale e richiede anni: meglio prevedere impianti piu' avanzati di recupero".Lo dichiara Roberto Gualtieri, ex ministro dell’ Economia e candidato alle primarie del centrosinistra per la corsa al Campidoglio, rispondendo a Carlo Calenda in merito alla questione legata al termovalorizzatore.