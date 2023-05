Amministrative, Salvini: "Ottimo effetto Schlein, non c'è che dire"

"Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona - unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra - e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquiste di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi.Non c’è che dire: un ottimo #EffettoSchlein".Così, su Facebook, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, commenta ironicamente la vittoria del centrodestra alle Amministrative.