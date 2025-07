Libri, Nardò (Le): Michele Marino presenta il saggio "In - Out"

L'Assessore alla Cultura Giulia Puglia, in rappresentanza del Comune di Nardò invita la cittadinanza all’evento culturale, patrocinato dal Comune di Nardò, di presentazione del Saggio sulle tendenze sociali “In – Out” (Massaro editore), che si terrà giovedì 31 luglio alle ore 19:30. L’autore, Michele Marino, dialogherà con il giornalista Renato De Capua.

In questa seconda pubblicazione la persona del dottor Marino emerge come libero cittadino (non più come civil servant), con le sue riflessioni sulla realtà sociale, sulla politica, sulla vita quotidiana; insomma un mosaico di vicende ed un affresco di impressioni con pennellate rapide e sferzanti.

La metafora è chiara: la "berlina" (è menzionato il Giusti), usata da Marino è il suo stesso tomo, ovvero le pagine dedicate alla corruzione ed alla Questione meridionale, alle nuove generazioni ed agli attentati, all'uso delle dimissioni ed alle forme ironiche. Non traspare odio per i colpevoli, i mistificatori, i guastafeste.

Quel che se ne ricava é, invece, un invito a ripensare il nostro modo di agire, il nostro assuefarci a ciò che avviene attorno a noi, in Italia e nel mondo. Michele Marino non esprime giudizi in segreto, è persino molto esplicito ed indica dati di fatto ed autori, senza remore di sorta. Tutto è chiaro e riconoscibile.

E sarà una buona occasione per ricordare il giornalista e scrittore neretino Mario Nanni, autore di una recensione al saggio,