Angry Monkey Bar, la gintoneria più rifornita di Roma, aprirà a breve a Piazza Bologna

L'Angry Monkey Bar sta per aprire in zona Piazza Bologna, uno dei fulcri della movída di Roma, e promette di diventare un punto di riferimento unico per gli amanti del gin e non solo.

Non un semplice "cocktail bar” ma una gintoneria di altissimo livello, che può vantare oltre 500 etichette di gin provenienti da tutto il mondo e più di 50 tipi di acque toniche, offrendo oltre 20.000 combinazioni possibili di Gin Tonic. L’obiettivo? Essere molto presto la gintoneria più rifornita non solo di Roma e del Lazio, ma d’Italia.

Il logo, un'ironica reinterpretazione delle classiche tre scimmiette "non vedo, non sento, non parlo", presenta quattro scimmiette che “vedono, sentono, parlano e bevono”, incarnando lo spirito libero e assolutamente non convenzionale del locale. Il design raffinato, con luci soffuse e dettagli in nero e oro, è pensato per chi cerca un'esperienza di alta qualità, sia per bere che per mangiare.

L'Angry Monkey Bar non si limita però al gin: è anche un cocktail bar, whiskeria e rummeria, con una selezione esclusiva di rum e whisky rari e una vasta scelta di cocktail classici e signature. Inoltre, il locale si distingue come “cicchetteria”, una tipologia molto richiesta di ristorante che offre piccole porzioni chiamate appunto cicchetti.

Con oltre 80 piatti diversi, dai fritti ai piatti tipici romani, carne e pesce, serviti in mini stoviglie e padelline, il menù invita a gustare e condividere sapori in un modo divertente e originale, perfetto per cene tra amici o in coppia.

Oltre alla vasta scelta di Gin Tonic, l'Angry Monkey Bar propone una ricca selezione di vini e bollicine, rendendo ogni pasto o aperitivo un’esperienza da ricordare.