Ariccia, l’Ater provincia di Roma consegna il secondo alloggio del progetto “Dopo di Noi”

L’Ater della Provincia di Roma, alla presenza di Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione Sociale della Regione Lazio, il Consigliere regionale Laura Cartaginese, il Direttore dell’Ater provincia di Roma Remo Pisani, Gianluca Staccoli Sindaco di Ariccia, Massimiliano Borelli, Sindaco di Albano Laziale, Simona Polizzano e Mario Rogato, rispettivamente Direttore e Segretario generale del Consorzio dei Laghi, ha consegnato il secondo dei cinque alloggi previsti dal programma “Dopo di Noi”, situato ad Ariccia, in Via Alcide De Gasperi 8.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Regione Lazio, grazie al lavoro congiunto degli assessori Pasquale Ciacciarelli e Massimiliano Maselli nell’ambito della DGR n. 967/2022. Questo intervento rientra nelle politiche di assistenza per le persone con disabilità grave prive di supporto familiare, come stabilito dalla Legge 112/2016.

L’iniziativa mira a garantire il diritto alla vita indipendente e all’integrazione sociale, offrendo soluzioni abitative accoglienti e simili a quelle di una casa familiare.

“Un traguardo significativo per la Città di Ariccia in quanto il progetto “Dopo di Noi” è un fondamentale strumento di inclusione per le persone diversamente abili, che mira a fornire un modello di assistenza volto all’indipendenza”, ha dichiarato il Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli.

L’Assessore Massimiliano Maselli ha dichiarato: “Questa mattina abbiamo scritto un’altra bella pagina nella provincia di Roma inaugurando un nuovo alloggio che l’Ater del direttore Pisani, che ringrazio, ha messo a disposizione per il Dopo di Noi. Sappiamo quanto sia importante per queste persone con disabilità, per le difficoltà che hanno avuto e per il percorso che hanno compiuto, poter raggiungere un’indipendenza abitativa. È stato un incontro davvero emozionante che ci riporta al senso primario della politica: compiere azioni concrete che vadano incontro ai bisogni dei cittadini tutti, soprattutto quando hanno a che fare con la disabilità”.

A chiudere l’incontro l’intervento dell’Avv. Remo Pisani, Direttore dell’Ater della provincia di Roma: “Siamo orgogliosi di essere la prima Ater del Lazio ad aver aderito a questa misura, destinando cinque alloggi nei Comuni di Ariccia, Civitella San Paolo, Formello, Genzano di Roma e Lariano. Questa consegna rappresenta un altro passo concreto verso un modello di assistenza innovativo basato sulla dignità, l’inclusione e l’indipendenza. Una casa non è solo un tetto sulla testa: è libertà, autonomia, futuro. Il nostro impegno è appena iniziato e proseguirà nei prossimi mesi con la consegna dei restanti tre alloggi”.