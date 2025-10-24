Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 21:03
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Arte, Milano: “Quello che mi piace”, è la nuova personale di Daniele Mazzoleni
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Arte, Milano: “Quello che mi piace”, è la nuova personale di Daniele Mazzoleni

L’esposizione, dal 28 ottobre al 3 novembre 2025 allo Spazio Quattrocento - Opificio 31, celebra la bellezza e la luce invitando a riappropriarsi del desiderio senza colpa, che riporta al centro la possibilità di vivere i momenti con pienezza.

di Paola Pucciatti
Venerdì 24 Ottobre 2025
Milano - 24 ott 2025 (Prima Pagina News)

L’esposizione, dal 28 ottobre al 3 novembre 2025 allo Spazio Quattrocento - Opificio 31, celebra la bellezza e la luce invitando a riappropriarsi del desiderio senza colpa, che riporta al centro la possibilità di vivere i momenti con pienezza.

“Quello che mi piace”, è il titolo della nuova personale di Daniele Mazzoleni che segna una tappa decisiva della sua ricerca artistica. Una produzione imponente e vitale, attraversata da una forza immediata che sorprende e coinvolge, capace di trasformare l’esperienza del vedere in rivelazione.  

A curare l’esposizione è il critico Federico Caloi che definisce questo percorso “Human Pop”: non semplice ripresa dei codici della Pop Art, ma un linguaggio autonomo in cui gli oggetti del desiderio diventano archetipi universali. “La pittura di Mazzoleni – scrive Caloi – non è rappresentazione, ma epifania: ci costringe a riabitare la soglia tra l’oggetto e la sua risonanza interiore, tra la materia e la sua vibrazione immaginativa”.  

Il Vernissage è per giovedì 30 ottobre, alle ore 18.30, presso Spazio Quattrocento -Opificio 31, in Via Tortona 31, a Milano. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 3 novembre 2025.

Daniele Mazzoleni, milanese, si forma tra architettura, design e arti visive. La sua ricerca, caratterizzata dall’uso di resine e da una costante tensione tra gesto pittorico e sperimentazione materica, affronta temi che spaziano dall’attualità alle simbologie collettive. Le sue opere raccontano emozioni universali attraverso immagini archetipiche e vitali, capaci di intrecciare biografia e immaginario collettivo. 

Ogni elemento che l’artista evoca nei suoi lavori diventa memoria condivisa, frammento di vissuto che appartiene tanto all’artista quanto allo spettatore. È un’arte che restituisce all’immagine la sua densità simbolica, riportandola al valore originario di esperienza e di emozione.  Le opere in mostra, di grande formato e accompagnate da una selezione di lavori in edizioni limitate, si distinguono per la forza cromatica e l’uso sapiente della resina che amplifica la brillantezza delle superfici conferendo profondità agli elementi rappresentati. Le immagini, tratte da ricordi personali e da icone condivise, spaziano da scene legate all’infanzia a simboli di libertà e spensieratezza, fino a rimandi al viaggio e alla cultura popolare. Tra queste: biciclette mai possedute ma sognate, automobili che raccontano aspirazioni e conquiste, viaggi indimenticabili, luoghi iconici e simboli generazionali.  Un mosaico di visioni che rievoca e restituisce allo spettatore la possibilità di riconoscersi e di ritrovare emozioni proprie.

Lo Human Pop di Mazzoleni si distingue dalla superficie levigata del Pop convenzionale aprendosi a una dimensione vitale e generativa. Come ricorda Caloi, “L’opera non mostra solo un’immagine, ma istituisce un luogo, un orizzonte in cui l’esperienza del mondo diventa di nuovo autentica”. Un’arte che celebra la bellezza e la luce, che invita a riappropriarsi del desiderio senza colpa, che riporta al centro la possibilità di vivere i momenti con pienezza. 


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Daniele Mazzoleni
Milano
mostra
PPN
Prima Pagina News
Quello che mi piace
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.