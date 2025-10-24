Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 21:03
Lazio, Consiglio Regionale: mercoledì seduta straordinaria su piano dimensionamento scuole
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Lazio, Consiglio Regionale: mercoledì seduta straordinaria su piano dimensionamento scuole

La settimana del Consiglio Regionale.

La settimana del Consiglio Regionale.

(Prima Pagina News)
Venerdì 24 Ottobre 2025
Roma - 24 ott 2025 (Prima Pagina News)

La settimana del Consiglio Regionale.

A seguito della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari dell'8 ottobre 2025, il presidente Antonello Aurigemma ha convocato la seduta straordinaria n. 62 per mercoledì 29 ottobre 2025, ore 12, per la trattazione del seguente argomento: Piano regionale dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Le riunioni delle Commissioni Permanenti e Speciali in programma sono le seguenti:

Martedì 28 ottobre 

Ore 9,45 – sala Etruschi

IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio

Audizione sulla proposta di legge regionale n. 93 del 6 ottobre 2023 concernente: "Disposizioni per la tutela dei lavoratori penalizzati dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale".

Sono stati invitati: Niccolò Sacchetti, Coldiretti; Reverendo Paolo Benanti; Valeria Giaccari, presidente del Comitato per l'imprenditorialità femminile della CCIAA di Roma; Lorenzo Tagliavanti, presidente Camera di Commercio di Roma; Stefano Capezzone, CNA Roma Digitale; Stefano Preziosi, Coordinatore Scientifico Centro di Ricerca Intelligenza Artificiale e diritto  Università Tor Vergata; Guido Colasanti, presidente Copagri Lazio; Argeo Perfili, presidente Confederazione italiana degli agricoltori regione Lazio; Geraldine Maurer, Università la Sapienza di Roma - Dipartimento Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica; Michael Del Moro, presidente Confartigianato Lazio; Erino Colombi, presidente CNA  Lazio; Daniele Sinibaldi, presidente Anci Lazio; Maurizio Federico, presidente Confservizi Lazio; Mirta Michilli, Fondazione Mondo Digitale; Anna Paola Sabatini, Direttore Ufficio Regionale Scolastico del Lazio; Alessandro Usai, Presidente ANICA; Luca Abbruzzetti, presidente ALI Lazio. 

Ore 11 – sala Etruschi

VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

Audizione sull'Avviso Pubblico "Progetti in favore dell'invecchiamento attivo" (Determinazione 6 ottobre 2025, n G12759).

Sono stati invitati: Domenico Perna, Presidente Associazione ATE - Roma; Alessandra Romano, Segretaria generale Spi Cgil Roma Lazio; Pompeo Mannone, FNP CISL Lazio; Maria Carla Pucci, Segretaria regionale Uil Pensionati Lazio; Francesco Martire, Segretario Federazione Nazionale UGL Pensionati; Laila Perciballi, Garante per i diritti delle persone anziane di Roma Capitale; Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale. 

Ore 11 – sala Latini

Commissione speciale Giubileo 2025

Esame e approvazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 dello Statuto regionale, della proposta di risoluzione concernente "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 (Approvazione del Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni de Giubileo della Chiesa Cattolica 2025). Realizzazione intervento n. 124, denominato Black points (Interventi di soluzione punti critici di sicurezza stradale)".

A seguire:

Audizione sul tema: "Il Giubileo e il mondo educativo".

Sono stati invitati: Giuseppe Schiboni, assessore regionale Urbanistica, Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito; Elisabetta Longo, direttrice regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione"; Paolo Giuntarelli, direttore regionale "Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport"; Simone Foglio, presidente Disco Lazio; Franco Nembrini, docente, saggista e pedagogista; Mons. Michele Di Tolve, responsabile Pastorale per l'Educazione della Diocesi di Roma; Anna Paola Sabatini, direttrice Usr Lazio; Antonio Affinita, direttore generale Moige; Angelo Trecca, presidente Progetto Horos, pedagogista ed educatore professionale, autore del libro "La famiglia educante"; Mario Rusconi, presidente Associazione Nazionale Presidi Roma; Maria Scicchitano, psicoterapeuta, autrice del libro "Italia, l'ultima chiamata". 

Ore 13 – sala Latini

VI Commissione - Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti

Esame della proposta di legge n. 188 dell'11 febbraio 2025, concernente: "Elenco regionale dei responsabili unici del progetto", di iniziativa della consigliera Micol Grasselli e altri. 


