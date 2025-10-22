Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:13
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Arte, Viterbo: lo scultore orafo Francesco Maria Capotosti presenta l'opera “Eco del Sacro”
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Arte, Viterbo: lo scultore orafo Francesco Maria Capotosti presenta l'opera “Eco del Sacro”

L’opera, che verrà presentata al Museo Colle del Duomo, mostra il ritratto di un pontefice senza nome, un archetipo senza tempo che trascende l’individualità per incarnare il senso universale della spiritualità.

di Paola Pucciatti
Mercoledì 22 Ottobre 2025
Viterbo - 22 ott 2025 (Prima Pagina News)

L’opera, che verrà presentata al Museo Colle del Duomo, mostra il ritratto di un pontefice senza nome, un archetipo senza tempo che trascende l’individualità per incarnare il senso universale della spiritualità.

Inaugurazione dell’opera coroplastica “Eco del Sacro” di Francesco Maria Capotosti, scultore orafo viterbese, sabato 25 ottobre, alle ore 16.30, presso il Museo Colle del Duomo, nella Sala delle Madonne, adiacente al famoso Palazzo Papale situato nella stessa piazza, nel cuore del quartiere medioevale di Viterbo.

 

L’esposizione, frutto della collaborazione tra la Diocesi di Viterbo e Archeoares, visitabile fino a domenica 2 novembre, rappresenta un’occasione unica per celebrare il Giubileo 2025 e per ammirare una scultura che intreccia arte e sacralità.

 

Attraverso un raffinato viaggio nell’iconografia papale, Eco del Sacro ci mostra il ritratto di un pontefice senza nome, un archetipo senza tempo che trascende l’individualità per incarnare il senso universale della spiritualità.

 

Realizzata in terracotta, l’opera riaffiora come un reperto archeologico in cui le parti mancanti lasciano intravedere la fragilità umana e la forza mistica della fede. Alla nudità spirituale fanno da contraltare i preziosi gioielli della mitra papale, la ferula ispirata alla ferula di San Pietro e l’anello piscatorio. Il monile con la pietra in calcedonio riprende la sacra reliquia dell’anello di Maria conservato nel duomo di Perugia.

 

Lo scultore Francesco Capotosti afferma: “La scultura vuole essere un omaggio alla Chiesa e alla funzione simbolica del Vescovo di Roma, figura indissolubilmente legata alle pieghe storico-artistiche della civiltà occidentale”.

 

All’appuntamento interverranno diverse personalità del mondo ecclesiastico e culturale della Città dei Papi oltre all’artista. Tra queste: Don Massimiliano Balsi, Vicario Episcopale per la Pastorale della formazione culturale e tradizioni della Diocesi di Viterbo, Elena Cangiano, responsabile per Archeoares del Polo Monumentale Colle del Duomo; Barbara Aniello, docente di iconografia Cristiana alla Pontificia Università Gregoriana.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

"Eco del Sacro"
Francesco Maria Capotosti
PPN
Prima Pagina News
scultura
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.