Roma: al via la decima edizione di "Cinema&Imprese"

Appuntamento per domani, giovedì 22 ottobre 2025, con la decima edizione di Cinema&Imprese, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. L’incontro, fissato per le ore 12.00, presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission, all'interno dell’Auditorium Parco della Musica, è ormai consolidato nel panorama nazionale ed esplora il rapporto tra cinema, diritto e impresa. L’edizione 2025 si presenta più ricca di contenuti e protagonisti, con l’ambizioso obiettivo di approfondire le dinamiche che oggi ridefiniscono il mercato audiovisivo italiano. In un contesto di profondi cambiamenti economici e normativi, il panel si propone come luogo di incontro tra il mondo del cinema e quello dell’imprenditoria, analizzando criticamente le nuove opportunità di sviluppo e collaborazione tra creativi, produttori, giuristi e investitori. I temi trattati: la riforma del Tax Credit, con particolare attenzione agli strumenti per attrarre investimenti e sostenere le imprese culturali; l’intelligenza artificiale nel cinema, tra innovazione tecnologica, nuovi linguaggi espressivi e problematiche legali; le nuove regole della distribuzione cinematografica, alla luce della trasformazione dei mercati e della crescente centralità delle piattaforme digitali.

A condurre l’evento è Antonella Salvucci, modera Fabio Saccuzzo e coordina Valentina Marchese.

Interverranno: Fabio Saccuzzo, studio Saccuzzo e Associati, commercialista, esperto in fiscalità di impresa e tax credit cinema; Diana Rulli, studio Rulli Putortì & Partners, avvocato, esperta in diritto cinematografico e proprietà intellettuale; Anna Lisa Putortì, studio Rulli Putortì & Partners, avvocato, esperta in diritto cinematografico e proprietà intellettuale; il regista Marco Simon Puccioni; Luana Rondinelli, regista e sceneggiatrice; Giampietro Preziosa, produttore cinematografico; Mario Perchiazzi, presidente di Confartigianato – sezione cinema Roma.

L’iniziativa è realizzata grazie all’impegno dello Studio Saccuzzo & Associati, in collaborazione con Inthel Film e Rulli Putortì & Partners, realtà attivamente impegnate nella promozione dell’interconnessione tra creatività, impresa e legalità.

L’evento, con partecipazione gratuita, si inserisce nel programma conclusivo del Premio Atena Nike 2025, che chiuderà la propria kermesse con la cerimonia di consegna dei premi finali, previsti al termine del panel. Un momento significativo che unisce la riflessione professionale alla celebrazione del talento artistico, con la presenza di volti noti del cinema italiano. Saranno assegnati i seguenti Premi: Premio Atena Nike alla Carriera a Milena Vukotic;Premio Atena Nike per il Sociale a Claudia Pandolfi; Premio Atena Nike - Miglior Casting Director a Maurilio Mangano; Premio Atena Nike - Miglior Attrice e Attore Emergente a Chiara Vinci e Francesco Liccardo; Premio Cinema e Imprese – Produzione Cinematografica a DEA FILM srl, per il film “L’amore che ho” regia di Paolo Licata.