Asi celebra i campioni al Rally Racing Meeting di Vicenza

Il Rally Racing Meeting di Vicenza è diventato uno degli eventi più attesi nel panorama degli eventi italiani, grazie al suo continuo crescere negli anni.Questa manifestazione si distingue per il livello estremamente elevato delle vetture esposte, le sorprendenti manifestazioni collaterali e le prestigiose premiazioni che si svolgono all'interno dell'evento.In questa edizione, l'Automotoclub Storico Italiano (ASI) ha deciso di essere presente per la prima volta al Rally Racing Meeting, celebrando l'occasione con la consegna dei prestigiosi ASI Historic Racing Awards.Questi premi sono dedicati a coloro che hanno contribuito in modo significativo nel mondo dell'auto storica, soprattutto nel campo delle corse.Durante la cerimonia di premiazione, sono stati consegnati tre premi di grande rilievo. Il primo è stato assegnato a Lucky Battistolli, vincitore del campionato europeo di rally storici. Il secondo premio è stato assegnato a Micky Biasion, pluricampione mondiale della specialità e ora affermato organizzatore. Il terzo premio è stato conferito a Pietro Silva, un appassionato gentlemen driver che, da oltre cinquant'anni, ha ottenuto successo in varie discipline del Motorsport, tra cui rally, endurance, IMSA, pista e salita.Durante l'evento, è stata inoltre consegnata una Targa Oro speciale all'onorevole Tombolato, membro della sottocommissione trasporti. L'onorevole Tombolato ha dedicato notevoli sforzi alla difesa e alla tutela del patrimonio delle auto storiche in Italia, collaborando attivamente con l'ASI per promuovere iniziative a favore di questo settore.L'ASI ha reso omaggio e riconosciuto l'impegno e le conquiste di questi campioni nel campo delle corse automobilistiche storiche, contribuendo a mantenere viva la passione per l'automobilismo e a preservare il patrimonio delle auto storiche in Italia.Il Rally Racing Meeting di Vicenza, grazie all'ASI e alle prestigiose premiazioni, si conferma come un evento imperdibile per gli appassionati di motori e per tutti coloro che amano l'automobilismo storico. (G.B.)