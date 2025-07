Usa: Trump pubblica video IA con l'arresto di Obama alla Casa Bianca

Nuovo attacco del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro Barack Obama: il tycoon ha postato sul suo social Truth un video realizzato con l'Intelligenza Artificiale in cui l'ex Presidente viene arrestato da tre agenti dell'Fbi nello Studio Ovale della Casa Bianca.

Il video comincia con Obama che dichiara: "Soprattutto il Presidente è al di sopra della legge". Dopo questa dichiarazione, molti politici statunitensi che affermano: "Nessuno è al di sopra della legge".

Quindi, un video realizzato con l'Intelligenza Artificiale mostra Obama che viene tratto in arresto da due agenti dell'Fbi nello Studio Ovale, con Trump che assiste seduto e sorridente. Il video si conclude con Obama in carcere, vestito con la tuta arancione.

"Con questo video contro Obama pubblicato oggi, Donald Trump supera ogni limite, mostrando il livello pericoloso che può raggiungere l'intelligenza artificiale. E mostrando soprattutto il punto più squallido che può raggiungere la Casa Bianca. Solidarietà al Presidente Obama. E un messaggio agli elettori di tutto il mondo: chi vota sovranista fa del male all'economia del Paese con i dazi, ma fa male anche alla dignità delle Istituzioni con le fake news", ha scritto in merito, su X, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Il Vicepresidente di Iv, Enrico Borghi, ha sottolineato: "Siamo dentro una deriva che non può passare sotto silenzio. Non ci aspettiamo le parole dei trumpiani italiani garantisti a senso unico, perché già sappiamo che non ci saranno. Anzi, come dimostra Milano, sono già pronti all'emulazione. Però questa idea che le istituzioni siano proprietà privata con le quali si possa pensare di prendersi rivincite e vendette é qualcosa di barbarico. Da rigettare. E, naturalmente, forza Barack!".