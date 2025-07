Cuneo: estratto lo speleologo bloccato nella grotta di Colla Termini, ha riportato un trauma cranico

E' stato estratto lo speleologo di 62 anni che ieri era rimasto bloccato nella grotta chiamata 'Abisso Paperino' a Colla Termini, località nel territorio di Ormea (Cuneo), dopo essere stato colpito da una scarica di pietre.

L'uomo è stato caricato sull'elisoccorso e trasportato in ospedale. Dai primi accertamenti è emerso che ha avuto un trauma cranico.

Durante la notte, una cinquantina di tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino si sono alternati durante le operazioni: in particolare, hanno provveduto a disostruire tre stretti passaggi con esplosioni controllate per permettere il trasporto dell'uomo in barella.

Nel punto dove è avvenuto l'incidente, a circa 40 metri di profondità, i soccorritori hanno allestito una tenda riscaldata, dove l'infortunato è stato ricoverato per tutta la notte, prima di essere estratto. Le sue condizioni sono "stabili".

Il punto dove è avvenuto l'incidente è stato raggiunto anche da un cavo telefonico, con cui i soccorritori hanno potuto comunicare con la base all'esterno della grotta.

Gli operatori del Corpo nazionale del Soccorso alpino sono arrivati da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli e Umbria. A eseguire le esplosioni controllate sono stati tre tecnici formati appositamente.