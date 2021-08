Attacco hacker Ced Regione Lazio: indagini affidate anche all'Antiterrorismo

Colpiti i dati sensibili di molte personalità politiche, tra i reati ipotizzati l'accesso abusivo a sistema informatico e la tentata estorsione.

Anche l'Antiterrorismo inizia a indagare sull'attacco hacker in corso al Centro elaborazione dati della Regione Lazio. Le indagini, su cui lavora anche il pool specializzato nei cyber reati, sono state affidate ai pubblici ministeri dell'Antiterrorismo in seguito all'informativa della Polizia Postale alla Procura di Roma.E' stata aperta, nel merito, un'indagine contro ignoti per varie ipotesi di reato, fra le quali figurano anche l'accesso abusivo a sistema informatico e la tentata estorsione.L'attacco ha colpito anche i dati sensibili di molte personalità politiche, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella al premier Mario Draghi.