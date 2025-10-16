Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:15
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Banche: Popolare Sondrio si fonde con Bper, 800 dipendenti in uscita volontaria
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Banche: Popolare Sondrio si fonde con Bper, 800 dipendenti in uscita volontaria

Prevista la chiusura di 90 sportelli.

(Prima Pagina News)
Giovedì 16 Ottobre 2025
Sondrio - 16 ott 2025 (Prima Pagina News)

Prevista la chiusura di 90 sportelli.

BPER Banca S.p.A. e Banca Popolare di Sondrio S.p.A. comunicano che, in linea con quanto già indicato da BPER nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di BP Sondrio, sono in corso le attività propedeutiche per la realizzazione dell’operazione avente ad oggetto la fusione per incorporazione di BP Sondrio in BPER e l’approvazione del progetto di fusione si prevede sarà sottoposta ai Consigli di Amministrazione delle Banche – ferma restando l’applicazione dei presìdi richiesti dalla disciplina per le operazioni con parti correlate – in occasione della riunione in calendario per il prossimo 5 novembre (data in cui è prevista l’approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2025, rispettivamente, da parte di BPER e di BP Sondrio).

La Fusione costituisce una leva strategica per accelerare la crescita e massimizzare la creazione di valore per tutti gli stakeholder, anche grazie alle sinergie di costi e di ricavi che potranno derivare dalla piena integrazione societaria tra le due entità. Il perfezionamento della Fusione – che è subordinato, tra l’altro, all’approvazione del progetto di fusione da parte delle rispettive Assemblee straordinarie e al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente da parte delle competenti Autorità di Vigilanza – è previsto entro il primo semestre 2026.

In vista di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di BPER, riunitosi in data odierna, ha approvato il nuovo modello organizzativo in ottica combined, che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione. Nell’ambito del nuovo modello, definito anche in ottica di valorizzazione del contributo che verrà dalle realtà oggetto di integrazione, verranno create nuove strutture, tra le quali una nuova Direzione Regionale dedicata all’area dell’alta Lombardia, ed effettuati alcuni interventi di riorganizzazione della rete, funzionali a raggiungere le sinergie stimate, che prevedono l’accorpamento di circa 90 sportelli collocati nelle Regioni del Centro Nord, ad esclusione della Provincia di Sondrio.

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione di BPER ha approvato l’attivazione di un percorso volto a favorire il ricambio generazionale attraverso l’uscita, su base volontaria, di 800 dipendenti del Gruppo, anche con il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, da realizzare prevalentemente nel corso del 2026.

Tale percorso, che dovrà essere condiviso con le Organizzazioni Sindacali, verrà portato avanti nel rispetto della normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione di BP Sondrio, riunitosi parimenti in data odierna, ha approvato l’attivazione del suddetto percorso per quanto di propria competenza.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Banca Popolare di Sondrio
Bper
fusione
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.