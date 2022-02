Bangkok: BimBi Italiani presente all’Education Forum del Thai - Italian Chamber of Commerce

Anche Bimbi Italiani, il 24 Febbraio 2022, ha avuto l’onore di partecipare all’Education Forum organizzato a Bangkok dalla Thai-Italian Chamber of Commerce (TICC) con la partecipazione del Ministero dell’Educazione e scuole internazionali quali la Bangkok Prep, KIS International School Bangkok e Bangkok Patana School.“BimBi Italiani’’, tramite un video di presentazione, lanciato ad apertura della conferenza, ha illustrato i progetti portati avanti per la comunità di “BimBi Italiani, Bangkok”.Progetti rivolti ai più piccoli e tramite i quali viene promossa la cultura italiana stimolando conoscenza lingua e tradizioni in un ambito di vita internazionale.Produttivo l’incontro con scuole internazionali che hanno manifestato interesse sia verso il Bimbi Italiani sia verso i suoi progetti, in vista di una offerta formativa innovativa sinergica.Creato nel 2019, grazie all’intraprendenza di Elena Del Fabbro, BimBi Italiani, ha realizzato con la preziosa collaborazione alla comunità italiana presente a Bangkok, diverse iniziative. Tra questi, negli ultimi due anni, i laboratori di CREO con Michela Currone, Tommaso Maggio e Thomas De Cian. I Corsi di Lingua con la maestra Agostina Marchese (ad personam) con la maestra Chiara Gasparotti (on line). Il progetto Amici di Penna con Imma Iannuzziello e Dimmi Ti Amo con Cristina Tommasini.Ha accorciato le distanze con i nonni italiani grazie al progetto Nonnolandia a cui hanno collaborato i nonni Dario, Lisetta Grigoletto, Daniela Romoli, Cinzia Camporesi, Angela, Itria Sassos, Ivana Paolini Ferretti, Gabri e Michele. La serie di storie di Zio Giuseppe e di Le Mille e una Fiaba di Raffaela Marongiu con “Racconta Gianni Rodari”.E poi ancora le iniziative con la Connecting-Kidz di Elisabetta Ferrari. Proficue le collaborazioni con la Thai-Italian Chamber of Commerce (TICC), con “Vita da Expat” con Manuela Rispoli e Nadja Fronteddu Arba e con “Vivace Freiburg e. V.” con Katy Nataloni.BimBi Italiani ha ora raggiunto un network di più di 1500 bambini italiani sparsi su tutto il mondo, dall’Europa all’Africa, dalle Americhe al Medio Oriente, e dall’Asia e Sud-Est Asiatico fino alla lontana Oceania.Solo a Bangkok, fanno parte della grande famiglia di Bimbi Italiani ben 187 famiglie e 220 bambini. BimBi italiani, nei giorni scorsi ha raggiunto i 1.000 followers sulla pagina Facebook e ben oltre 1.000 iscritti al gruppo BimBi Italiani, Mondo. Un vero e proprio itinerario culturale quello creato da Elena del Fabbro che si realizza attraverso una stretta sinergia con la comunità.