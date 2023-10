Basilicata, tumore al seno, Sileo: “Si approvi la legge per l’esenzione D99”

“In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, indosserò il fiocchetto rosa durante la riunione del Consiglio regionale”.Lo dichiara la presidente della quarta Commissione consiliare, Dina Sileo, che continua: “Un messaggio per sottolineare la mia vicinanza a tutti coloro i quali soffrono e sottolineare, altresì, l'urgenza di procedere celermente all’approvazione della proposta di legge istitutiva della consulenza oncologica genetica e del codice di esenzione D99.Questa proposta ha ottenuto un supporto unanime in Quarta Commissione ma sta affrontando rallentamenti in Seconda per l’attesa di una nota del Dipartimento Sanità. Sollecito, dunque, il Dipartimento a intervenire nella giornata odierna.I nostri cittadini meritano risposte rapide. Le iniziative simboliche sono importanti ma dobbiamo tradurle in azioni concrete.“Auspico - conclude Sileo - che oggi questa proposta diventi legge e ringrazio il Presidente della Seconda Commissione, Luca Braia, che ha dato disponibilità a convocare ad horas la Commissione per licenziare l’atto”.