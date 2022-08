Berlusconi: "Meloni? Contro di lei è in atto una demonizzazione vergognosa"

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "ha dei meriti", inoltre "non manca di tenacia e di coraggio, ha ridato prospettiva alla destra. Contro di lei è in atto una demonizzazione vergognosa".Così a "Non stop news", su Rtl 102.5, il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.Si costruirà, prosegue, “un governo di alto profilo, credibile in Europa e nel mondo. Grazie alla presenza di qualche eccellente individualità dell’economia, della cultura, della scienza e magari dell’amministrazione acconto agli esponenti dei partiti” e l'auspicio è che “sarà possibile rendere note delle risposte già prima delle elezioni, così da permettere agli italiani di orientarsi”.Tajani, Bernini e Ronzulli, aggiunge Berlusconi, “sono persone di alto livello politico di alto profilo, possono sicuramente essere tra i ministri indicati dai partiti” per il nuovo governo.