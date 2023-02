Bernini: "Dall'Eliseo c'è stata soltanto una piccola sgrammaticatura, il rapporto con Roma non si è mai strappato"

"Il rapporto con Parigi non si è mai strappato. Abbiamo in esecuzione il Trattato del Quirinale per una cooperazione rafforzata tra l’Italia e la Francia, abbiamo in essere contatti e rapporti di ogni genere perché sono tante le cose che ci uniscono.C’è stata solo una piccola sgrammaticatura da parte dell’Eliseo che noi generosamente perdoniamo".Così il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a Viterbo per la conferenza stampa con i candidati alle Regionali nel Lazio, in merito a quanto detto dal premier Giorgia Meloni e dal Presidente francese, Emmanuel Macron.