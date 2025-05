Musica: in uscita "Nuje", il nuovo singolo di Soryu

È disponibile dal 16 maggio su tutte le piattaforme digitali “Nuje”, il nuovo singolo di Soryu, nome d’arte di Eugenia Bellomia, una delle cosplayer italiane più seguite al mondo con oltre un milione di followers sui social.

L'artista, recentemente protagonista al Comicon 2025 dove si è esibita con grande successo, compie con questo brano un importante passo nel panorama musicale, dando voce alla sua passione per la musica con un progetto innovativo che fonde mondi apparentemente lontani: Napoli e il Giappone.

Prodotto da Suono Libero Music e distribuito da Universal Music Italia, "Nuje" è un adattamento inedito in lingua napoletana del celebre brano “Call of Silence”, tratto dall’anime “Attack on Titan”composto da Hiroyuki Sawano. Il testo porta la firma di Nando Misuraca, che cura anche la produzione artistica. L’obiettivo è quello di creare un ponte sonoro e culturale tra Mediterraneo e Oriente, unendo melodie evocative a sonorità immersive.

Un esperimento che trova senso anche nel legame simbolico tra Napoli e il Giappone: due terre unite dal mare, dalla presenza imponente di un vulcano (Vesuvio e Fuji), da una forte identità locale, da culture gastronomiche iconiche e da un rapporto profondo con spiritualità, tradizioni e riti popolari. Napoli con il suo “caos organizzato”, il Giappone con la sua disciplina estrema: due anime opposte e complementari che si incontrano in questo progetto musicale.

“Ho iniziato a fare cosplay nel 2010, spinta dall’amore che ho sempre avuto per manga, anime e videogiochi. Li seguivo fin da piccola, anche se all’epoca erano ancora una passione di nicchia. Spesso mi prendevano in giro per questo, ma non mi importava: quelle storie riuscivano a emozionarmi profondamente, così come la musica che le accompagnava. Sia i videogiochi che le serie anime giapponesi hanno colonne sonore meravigliose – spiega Soryu – Un esempio è Attack on Titan, un'opera tragica che racconta la storia di due ragazzi cresciuti insieme, ma che non sono mai riusciti a vivere un amore pieno. A un certo punto, lui è costretto a sacrificarsi per un bene superiore. Credo che il napoletano si presti perfettamente a questo tipo di narrazione nostalgica e carica di emozioni: è una lingua passionale, intensa, diretta. E, per quanto possa sembrare sorprendente, questo tipo di comunicazione è molto apprezzato anche in Giappone, dove la recitazione e il doppiaggio sono estremamente espressivi. Proprio da questa connessione è nato Nuje, un brano realizzato insieme a Nando Misuraca, che – come tutti i miei progetti – nasce dal cuore. Nulla di ciò che faccio è costruito a tavolino. Anche i personaggi che interpreto come cosplayer sono quelli che, in qualche modo, mi hanno cambiato la vita”.

A impreziosire il brano, le chitarre di Gianni Guarracino, storico musicista già al fianco di Pino Daniele, Paco De Lucia, Edoardo De Crescenzo, Gino Paoli e molti altri, che conferiscono al pezzo una raffinatezza melodica e un respiro internazionale.

Il videoclip ufficiale, girato a Napoli e diretto dal regista Claudio D’Avascio, unisce estetica cosplay e richiami all’universo anime con scorci mediterranei e suggestioni urbane partenopee. Una curiosità: video compare anche Marco Del Giudice, fidanzato di Soryu.

"Nuje" non è solo un singolo, ma un manifesto di contaminazione culturale e musicale. Una voce nuova che racconta l’incontro di due mondi diversi ma profondamente affini.