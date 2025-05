Scacchiere/2: Starmer incontra Kristersson e sente al telefono Carney

Questa sera, 12 maggio 2025, il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha ricevuto a Downing Street il Primo Ministro della Svezia Ulf Kristersson e successivamente ha avuto un colloquio telefonico con il Primo Ministro del Canada, Mark Carney. Starmer, dopo il successo dell'incontro dei rappresenti della Forza di spedizione congiunta tenutosi la scorsa settimana a Oslo e l'appello della Coalizione dei volenterosi tenutosi sabato a Kiev, i leader hanno sottolineato che ora più che mai è fondamentale essere uniti in materia di difesa e sicurezza. Nel corso del colloquio è emersa la piena sintonia tra i 2 premier soprattutto in tema di politica estera. Hanno concordato di continuare a sostenere l'Ucraina e di fare pressione su Putin affinché accetti l'accordo di cessate il fuoco sul tavolo, senza condizioni. Starmer ha ringraziato il Kristersson per il contributo della Svezia all'Operazione Interflex, il programma di addestramento per gli ucraini nell'UK. In materia di commercio, difesa e nucleare civile, i leader hanno concordato di collaborare più strettamente. Entrambi attendevano con ansia di discutere di migrazione, sicurezza e difesa durante la riunione della Comunità politica europea prevista più avanti questa settimana. Con il collega canadese sentito al telefono invece, ha esordito congratulandosi per la sua fantastica vittoria elettorale. Poi si sono confrontati sull'opportunità di approfondire l'amicizia tra i due Paesi, anche attraverso la cooperazione economica e i legami tecnologici. Sabato scorso nel discutere dell'appello della Coalizione dei volenterosi a Kiev, Starner aveva ringraziato Carney per aver aderito. I 2 leader hanno sottolineato la necessità di aumentare la pressione su Putin affinché accetti un cessate il fuoco incondizionato. Guardando al futuro, Starmer ha affermato di non vedere l'ora di recarsi in Canada per il G7 del mese prossimo, che rappresenterà un altro momento importante per esprimere solidarietà all'Ucraina.