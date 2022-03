Bollettino Covid: Mercoledì con 9 Regioni-P.A. senza casi gravi, 55mila i guariti

Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino del 16 marzo sui casi Covid-19. In questo focus quotidiano (come ormai facciamo dall'inizio dell'anno) continuiamo a riportare esclusivamente i numeri relativi ai dimessi-guariti e ai pazienti ospedalizzati nelle ultime 24 ore. Dai dati aggregati delle Regioni e delle Province Autonome emerge che ci sono stati in Italia, rispetto a ieri, 25 ricoverati in meno in sala rianimazione (si tratta del saldo tra i pazienti usciti e i nuovi entrati). Gli ingressi del giorno sono in tutto 31 (ieri 51).Più in particolare in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, nelle Marche, in Val d'Aosta, in Umbria, in Basilicata, in Molise, nelle P. A. di Bolzano e di Trento non si registra nessun nuovo ingresso in terapia intensiva, 1 in Lombardia, in Liguria, in Abruzzo, in Puglia, in Sardegna, 2 nel Lazio, 3 in Piemonte, in Campania e in Calabria, in Toscana, 5 in Sicilia, 6 in Emilia-Romagna.Per quanto riguarda invece i ricoveri non in terapia intensiva, su tutto il territorio nazionale, la rete ospedaliera ha registrato 63 ingressi per covid in meno rispetto a martedì. I dimessi-guariti, infine, oggi sono 55.967. I vaccini funzionano, rispettiamo le regole.