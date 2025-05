Bosconero Canavese (To): al via la 18esima Mostra dell'Artigianato e degli Antichi Mestieri

Ogni anno a Bosconero Canavese (To) avviene qualcosa di straordinario: quella che era “la piccola mostra dell’artigianato” – in cui si celebravano mestieri mai dimenticati, evidenziati dalla grande maestria, creatività e il fascino delle antiche tradizioni, nata diciassette anni fa per dare la possibilità alle numerose realtà artigianali del territorio al fine di farsi conoscere – è diventata grande e ha fatto si che l’interesse per il mondo dell’artigianato incontri il gradimento di un pubblico in continua crescita.

Con una media di 20 mila visitatori, la “Mostra dell’Artigianato” – che festeggerà la diciottesima edizione domenica 18 maggio – si conferma come uno degli eventi più in evidenza in Piemonte nel suo settore. Organizzata dal Comune di Bosconero con il supporto di CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa), anche in questa edizione non mancheranno i tradizionali cantieri tematici dedicati al suono, ai sapori e alla scultura, oltre alla sezione “Arte e Natura”, rivolta a florovivaisti, biologico e bioedilizia.

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai più piccoli con animazioni, esibizioni equestri e giochi. Una delle curiosità più attese sarà l’esposizione dei trattori e delle varie macchine agricole dei primi anni del Novecento. All’evento fieristico hanno già dato la loro adesione artigiani, produttori, artisti e scuole professionali provenienti da tutto il Piemonte e Valle D’Aosta, la vicina Liguria e Lombardia senza dimenticare le presenze dalla Toscana ed Emilia Romagna.

Spettacoli di strada, banchi di degustazione, stand e bancherelle animeranno l’intero Borgo dalla mattina fino a sera inoltrata: per l’occasione di festa, negozi e botteghe saranno aperti con un orario prolungato, non mancherà la musica, giochi e dimostrazioni dal vivo per arricchire il programma dell’evento.

Chi sceglie il “fatto a mano”, è alla ricerca di qualità. In un periodo in cui le produzioni di serie dell’industria patiscono la crisi, l’artigianato conserva un ruolo indiscutibile di qualità e passione. L’ingresso è totalmente gratuito. Sono previsti pacchetti turistici per il pubblico proveniente da fuori regione, al fine di promuovere la conoscenza del territorio, delle sue tradizioni e della sua storia e non mancheranno i concorsi dedicati agli espositori, grazie ai numerosi sponsor che dall’inizio di questo percorso sostengono la Mostra dell’Artigianato.

Sabato 17 maggio ci sarà una piccola anticipazione “Aspettando la Mostra della domenica”: un pomeriggio pensato per accogliere famiglie, bambini e appassionati di musica e cultura. L’apertura sarà affidata all’associazione “Pandorama”. Darà il via alla giornata di giochi per bambini, truccabimbi e momenti di accoglienza per il pubblico. Alle 18.00 ci sarà l’esibizione del “Coro di Alpette”, seguirà il cibo in strada, accompagnato dal gruppo musicale “Recapito 78”. Alle 21.00 il sipario si alzerà per uno spettacolo di circo aereo.

Non mancherà anche in questa edizione il tradizionale concorso artigiano dedicato a Teresa Cometto e Piero Chiarabaglio: premierà il miglior manufatto artigianale. Per i camperisti, è disponibile un’area dedicata in via Torino 77 (Fronte Airon), a 20 metri dalla stazione di Bosconero.

Per informazioni più dettagliate sul programma si può visitare il sito www.comune.bosconero.to.it oppure telefonare ai numeri 0119889616 - 0119889372.