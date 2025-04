Bper: approvato bilancio d'esercizio 2024, utile netto a 1,25 mld

BPER Banca S.p.A. comunica che l’Assemblea riunitasi in data odierna ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio relativo all’esercizio 2024 e la proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a Euro 0,60 per ciascuna delle n. 1.421.624.324 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 852.974.594,40 (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo).

Il dividendo sarà messo in pagamento dal 21 maggio 2025 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 19 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF (record date) martedì 20 maggio 2025.

Il dividendo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero concorre alla determinazione del reddito imponibile in misura variabile in funzione della natura del percettore. In aggiunta a quanto precede, l’odierna Assemblea ha inoltre approvato: in sede ordinaria:

- la prima e la seconda sezione della Relazione 2025 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, rispettivamente con deliberazione vincolante e non vincolante;

- il piano di incentivazione MBO 2025 basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del TUF, come descritto nel relativo documento informativo;

- il piano di incentivazione di lungo termine (ILT) 2025-2027 basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del TUF, come descritto nel relativo documento informativo;

- l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (per un controvalore totale non superiore a circa 18 milioni di Euro), prive del valore nominale, al servizio del sistema incentivante MBO 2025 e di pregresse quote di esistenti piani di incentivazione di breve e di lungo termine, nonché di altri compensi da corrispondere tramite strumenti finanziari in attuazione di quanto previsto dalle Politiche di remunerazione tempo per tempo vigenti, nei termini e alle condizioni contenuti nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea; in sede straordinaria:

- l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2025, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 981.120.051,74, oltre sovraprezzo, con emissione di un numero massimo di n. 657.409.377 azioni ordinarie senza valore nominale, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell’offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., con conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale, in linea con la proposta contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea. L’efficacia di tale delibera resta subordinata all’ottenimento del provvedimento di accertamento sulla predetta modifica statutaria, ai sensi dell’art 56 del TUB, da parte delle competenti Autorità di Vigilanza.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell’Assemblea saranno pubblicati nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

La Banca comunica anche che, in linea con le deliberazioni precedentemente assunte dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, e a seguito della positiva conclusione dell’iter di verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità per la carica da parte della competente Autorità di Vigilanza, è stata formalizzata la nomina di Giovanni Tincani, già Responsabile della Direzione Financial Reporting e Segnalazioni della Banca, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art.154-bis del TUF, con effetto dal prossimo 1° maggio. Giovanni Tincani sostituirà nel ruolo l’attuale Dirigente Preposto, Marco Bonfatti, prossimo alla quiescenza.