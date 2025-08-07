Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 00:21
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Mercato del lavoro: c’è fame di manager della sostenibilità e del digitale, in ballo 5 mln di posti solo in Italia
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Mercato del lavoro: c’è fame di manager della sostenibilità e del digitale, in ballo 5 mln di posti solo in Italia

L’Unicusano è in prima fila con un corso di laurea magistrale in grado di raccogliere istanze e necessità delle Pmi italiane.

(Prima Pagina News)
Giovedì 07 Agosto 2025
Roma - 07 ago 2025 (Prima Pagina News)

L’Unicusano è in prima fila con un corso di laurea magistrale in grado di raccogliere istanze e necessità delle Pmi italiane.

Nei prossimi cinque anni l’Europa avrà bisogno di almeno 20 milioni di specialisti delle tecnologie informatiche e della sostenibilità contro gli 8 milioni attuali. Una fame di nuove figure professionali che interessa anche il mercato del lavoro in Italia, dove saranno richiesti quasi 5 milioni di manager con competenze nella twin transition, termine nato per definire l'integrazione armoniosa della transizione digitale e della transizione ecologica.

Circular Economy manager, Innovation manager, ESG manager sono ormai entrati nel lessico quotidiano e sempre più imprese ne sono a caccia. Con uno stipendio medio, in Italia, di quasi 50.000 euro all’anno. Dalle costruzioni all’energia, dalla meccanica all’automotive passando per la logistica e l’agricoltura: sono tantissimi i settori che ne stanno facendo richiesta.

Per intercettare la domanda crescente di figure specializzate, l’Unicusano ha deciso di promuovere il primo corso in “Twin Transition Economics – Economia della Transizione Sostenibile e Digitale” all’interno della laurea magistrale in Scienze Economiche.

Il corso dell’Unicusano è focalizzato su come le economie e le imprese affrontano e gestiscono il duplice processo di transizione: quello verso la sostenibilità (spesso legata all'ambiente e all'economia circolare) e quello verso il digitale (legato all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione).

Obiettivo è la formazione di esperti capaci di comprendere e gestire le complesse sfide e le molteplici opportunità derivanti dalla contemporanea transizione verso un modello economico che sia al contempo più sostenibile dal punto di vista ambientale e profondamente trasformato dalle tecnologie digitali.

Questo programma biennale è concepito per fornire una preparazione avanzata e multidisciplinare, integrando conoscenze economiche, aziendali, tecnologiche e gestionali, al fine di sviluppare una visione olistica delle interconnessioni cruciali tra sostenibilità e digitalizzazione.

"Il laureato del Curriculum Twin Transition Economics – Economia della Transizione Sostenibile e Digitale – spiega la prof.ssa Gabriella Arcese, Direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche, Psicologiche, della Comunicazione, della Formazione e Motorie – possiede competenze avanzate nell'analisi e nella gestione delle sfide e delle opportunità legate alla duplice transizione ed è in grado  di comprendere e applicare i principi dell'economia circolare e della sostenibilità nei contesti produttivi e urbani; valutare e implementare tecnologie e innovazioni per la riduzione dell'impatto ambientale e l'efficienza delle risorse; analizzare le dinamiche competitive e collaborative tra imprese nel quadro della transizione; contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche pubbliche per la sostenibilità ambientale e la gestione delle risorse naturali; gestire progetti di innovazione sostenibile e digitale all'interno di organizzazioni pubbliche e private; comunicare efficacemente in contesti professionali internazionali grazie alle competenze linguistiche acquisite".

Appuntamento a settembre con il nuovo corso dell’Unicusano sulla twin transition. Ad aspettare le matricole materie come il management della sostenibilità e innovazione, tecnologia e innovazione per la twin transition, economia circolare e smart city, interazione strategica e reti d’impresa, discipline giuridiche (legato anche ai dati e loro gestione).


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

digitale
manager
PPN
Prima Pagina News
sostenibilità
Unicusano
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.