Breaking news Infrastrutture, nuova rotatoria a Ceggia (Ve), De Berti: "Intervento atteso, migliorerà sicurezza e viabilità"

“L’ennesimo esempio di collaborazione tra istituzioni a favore della sicurezza stradale e della qualità della vita dei cittadini. Grazie all’accordo di programma tra Regione, Anas, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Ceggia, si avvia l’iter per la realizzazione di un intervento atteso dal territorio quale la messa in sicurezza dell’incrocio tra la Statale 14 e la SP 57 in località Levada, un nodo critico per il traffico e l’elevato tasso di incidentalità.

Il risultato è stato reso possibile dal contributo di Anas, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Ceggia, che ringrazio sentitamente per la grande collaborazione a trovare l’intesa e finanziare l’opera. Il progetto, dal valore complessivo di 750 mila euro, prevede la realizzazione di una rotatoria con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluida la circolazione veicolare”.

Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, con riferimento al provvedimento con il quale la Giunta ha approvato lo schema dell’accordo di programma tra Regione del Veneto, Anas, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Ceggia, per la realizzazione di una rotatoria a Ceggia (Venezia), in località Levada, lungo la SS 14 “Della Venezia Giulia”, in corrispondenza dell'incrocio con la SP 57.