Aggiornato alle 20:28
Roma, Campidoglio, Santori (Lega): "Romani fermi nel traffico 100 ore all'anno, ma Gualtieri promette miracoli"
Roma, Campidoglio, Santori (Lega): "Romani fermi nel traffico 100 ore all'anno, ma Gualtieri promette miracoli"

"Il sindaco non tenti l’ennesima operazione di propaganda in vista della ricandidatura: i cittadini non si lasciano più prendere in giro, e soprattutto nelle periferie".

(Prima Pagina News)
Martedì 21 Ottobre 2025
Roma - 21 ott 2025 (Prima Pagina News)

"Il sindaco non tenti l’ennesima operazione di propaganda in vista della ricandidatura: i cittadini non si lasciano più prendere in giro, e soprattutto nelle periferie".

"Gualtieri parla di ‘Roma locomotiva del Paese’, ma in quattro anni non è riuscito nemmeno a farla partire.

Prima prometteva una città pulita come un borgo del Trentino, poi che presto si sarebbe potuto fare il bagno nel Tevere. Ha raccontato favole su termovalorizzatori mai visti, oggi finiti persino nelle inchieste della Guardia di Finanza, e ora arriva a promettere la fine del caos traffico.

Ma i risultati parlano chiaro: rifiuti spediti all’estero a peso d’oro, trasporto pubblico inaffidabile e caotico, aumento vertiginoso delle strisce blu, drastica riduzione dei parcheggi per far posto a ciclabili improvvisate, realizzate alla modica cifra di 400 mila euro al chilometro. 

E ora anche le Zone 30, che dovrebbero migliorare la sicurezza ma rischiano di trasformarsi in un ulteriore incubo per chi già vive quotidianamente la paralisi della città”, dichiara il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori.

“I romani trascorrono più di cento ore all’anno fermi nel traffico, quasi quattro giorni di vita buttati via mentre il Sindaco si limita a spot e promesse elettorali. Le velocità medie in città oscillano da anni tra i 16 e i 20 km/h, con un costo sociale ed economico stimato in oltre 2 miliardi di euro l’anno tra tempo perso, incidenti e carburante sprecato. Gualtieri non tenti l’ennesima operazione di propaganda in vista della ricandidatura: i cittadini non si lasciano più prendere in giro, e soprattutto nelle periferie".


