Abruzzo, bilancio sociale e politiche di coesione, Santangelo: al via confronto diretto con i territori

“Una giornata importante di studio e di confronto con due sessioni: in quella di questa mattina la Regione si confronta con i territori, con gli amministratori locali e il terzo settore per analizzare insieme i dati delle politiche sociali intraprese dalla Regione Abruzzo, che danno la dimensione dello sforzo amministrativo che questa Giunta ha portato avanti per garantire uniformità e qualità dei servizi sociali sul territorio. Numeri oggettivi che ci danno anche la visione di dove vogliamo andare con il nostro Abruzzo. Nella sessione pomeridiana interverrà il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone per mettere in campo politiche di sinergia tra Stato nazionale e livello locale.”

Con queste parole l’assessore regionale alle Politiche Sociali Roberto Santangelo ha introdotto la presentazione del “Bilancio sociale e politiche di inclusione: un dialogo aperto tra istituzioni, territori e comunità” che si sta tenendo oggi all’Emiciclo, sottolineando l’importanza di una strategia dell’attenzione sui territori basata nella capacità di ascolto e nella ricerca delle risorse economiche.

“Esprimo grande soddisfazione per la grande risposta partecipativa del terzo settore, che questa mattina sta fornendo un importante contributo di idee e sono veramente contento perché nei tavoli sta emergendo quello che auspicavamo, ovvero una visione condivisa per lavorare insieme per il bene della nostra Regione e garantire servizi sociali di qualità e facilmente fruibili”.

I dati presi a riferimento dal Bilancio Sociale Regionale fanno riferimento ai servizi, all’utenza e alla spesa programmata e realizzata nell’anno 2023 dai 24 ambiti distrettuali sociali di cui al Piano Sociale Regionale 2022-2024 della Regione Abruzzo.

Tre sono i dati illustrati nel suo intervento introduttivo dall’assessore Santangelo.

1) L’utenza assistita presa in carico semplice e complessa è pari a 53.787 unità, ma a questa va aggiunta anche la cosiddetta multiutenza, che si rivolge presso i servizi di accoglienza, orientamento e informativi (segretariato sociale e Punto Unico di Accesso-PUA) che risulta essere pari a 154.047 unità si raggiunge una utenza complessiva pari a 207.834 unità. Numeri importanti in una regione che conta poco più di 1 milione e 200 mila abitanti.

2) La spesa sociale degli interventi e servizi, cresciuta significativamente se confrontata con le precedenti programmazioni, risulta essere complessivamente di circa 120 milioni di euro (€ 117.679.319,04).

3) La spesa sociale pro capite, che nel 2015 era solamente di 65 euro, ha raggiunto quasi quota 100 euro.

All’incontro aquilano di oggi – ha concluso l’assessore Santangelo – faranno seguito incontri itineranti nei capoluogo di regione.