Breaking news infrastrutture - nuova viabilità e Ponte di Tor Vergata: inaugurata un’opera strategica per il Giubileo 2025

È stata ufficialmente inaugurata la nuova viabilità e il Ponte di Tor Vergata, un’infrastruttura strategica realizzata in vista del Giubileo 2025, che migliorerà sensibilmente la mobilità nel quadrante est della Capitale. Durante la cerimonia di apertura, alla presenza di autorità e rappresentanti istituzionali, l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’ingegnere Marco Moladori, Capo del Compartimento Anas Lazio, per il ruolo fondamentale svolto nella realizzazione dell’opera.

“Un lavoro straordinario, portato avanti con serietà, competenza e visione. L’ing. Marco Moladori è riuscito a centrare tutti gli obiettivi prefissati, rispettando tempi e qualità delle opere: un esempio virtuoso di pubblica amministrazione al servizio del Paese”, ha detto l’AD Gemme.

L’intervento sulla viabilità di Tor Vergata rientra tra i progetti strategici promossi dal Piano Nazionale per il Giubileo 2025, volto a potenziare le infrastrutture e migliorare l’accessibilità a Roma. Il nuovo ponte, oltre ad avere un’importante valenza ingegneristica e urbanistica, sarà cruciale per gestire i flussi di traffico previsti durante l’Anno Santo.

L’ing. Marco Moladori, a capo della Direzione Operativa Territoriale Anas del Lazio, è stato protagonista di un lavoro intenso di coordinamento e supervisione, garantendo l’efficienza e la sicurezza di un’opera che rappresenta un punto di svolta per l’intero quadrante est della città.

L’inaugurazione del Ponte di Tor Vergata è solo uno degli interventi chiave che Anas sta portando avanti in vista del Giubileo, e testimonia come un approccio rigoroso e orientato ai risultati possa portare a grandi opere pubbliche completate nei tempi previsti. Un segnale positivo per il futuro delle infrastrutture italiane e una conferma del valore del lavoro svolto dal Compartimento Anas Lazio sotto la guida dell’ing. Moladori.