Breaking news infrastrutture – Olimpiadi Milano Cortina: finalmente in arrivo il via libera all'impianto a fune di Socrepes

Le ultime indiscrezioni raccolte da PPN – Prima Pagina News nei palazzi istituzionali romani danno come ormai imminente il via libera definitivo all’attesissimo impianto a fune di Socrepes, una delle infrastrutture più strategiche per il successo delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

Già dalla mattinata di giovedì, fonti vicine ai vertici tecnici e politici del Governo e di Soggetto Attuatore SISMICO confermavano che l’assegnazione dei lavori era prossima, dopo una lunga serie di ostacoli che avevano rallentato l’intero iter.

Il progetto dell’impianto di risalita di Socrepes ha vissuto mesi complicati: dapprima la rinuncia delle due imprese più accreditate, poi una serie di ricorsi cautelari da parte di comitati locali, che avevano richiesto la sospensione dei lavori. Tuttavia, come confermato dal rigetto da parte del TAR Lazio, le richieste sono state giudicate infondate, spianando la strada alla ripresa del procedimento.

Secondo quanto appreso da PPN, sarebbe stato finalmente individuato un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da due aziende del territorio bellunese, già operative in altri cantieri olimpici, e da una ditta bresciana specializzata in impianti di risalita ad alta quota.

La prossima settimana saranno concluse le verifiche tecnico-amministrative, necessarie per il perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva. A quel punto, si potrà procedere con la firma del contratto e l’avvio dei lavori sul campo.

L’opera è considerata improrogabile e prioritaria: la scadenza fissata è il 31 dicembre 2025, data entro cui l’impianto dovrà essere completato, collaudato e operativo. La sua funzione sarà determinante per garantire l’accessibilità alle aree sciistiche di Cortina e la fluidità degli spostamenti durante i Giochi.

L’impianto a fune di Socrepes non è solo un’opera funzionale, ma rappresenta un simbolo della determinazione istituzionale nel completare le opere olimpiche nei tempi previsti, superando ostacoli amministrativi, politici e territoriali. La collaborazione tra aziende locali e specializzate e il coordinamento interistituzionale stanno restituendo slancio a uno dei cantieri più attesi delle Olimpiadi invernali 2026.