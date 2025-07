Roma: Giubileo dei Giovani, con Acea i ragazzi diventano custodi dell'acqua

In occasione del Giubileo dei giovani, che si sta svolgendo nella Capitale fino al 3 agosto, Acea – primo operatore idrico in Italia e tra i primi in Europa – sostiene le migliaia di ragazzi già arrivati e in arrivo a Roma, garantendo l’approvvigionamento idrico tramite una condotta appositamente realizzata a Tor Vergata e tramite il posizionamento di autobotti a supporto degli eventi in programma.

Inoltre, durante la settimana l’Azienda sensibilizzerà migliaia di giovani, accompagnandoli a scoprire il proprio ruolo di “custodi dell’acqua” e mostrando concretamente che ciascuno di loro rappresenta “la goccia” decisiva per un futuro sostenibile. Un messaggio coerente con la difesa e la tutela delle risorse naturali.

Acea, già nei mesi scorsi, nell’area di Tor Vergata, proprio con il duplice obiettivo di garantire la disponibilità di acqua ai ragazzi e allo stesso tempo non gravare sull’erogazione del servizio per i residenti della zona, ha realizzato un sistema di distribuzione idrica ad hoc, dalla lunghezza di circa 16 km. L’infrastruttura nelle giornate dell’evento erogherà circa 3,5 milioni di litri di acqua.

Acea inoltre distribuirà ai giovani pellegrini circa un milione di litri d’acqua attraverso 95 autobotti dislocate strategicamente nei punti dove si terranno i principali eventi dei prossimi giorni, in particolare presso la Vela di Calatrava e presso la Fiera di Roma. Complessivamente nei giorni del Giubileo dei ragazzi verranno distribuiti 4,5 milioni di litri di acqua.

Nei punti di erogazione di acqua saranno presenti dei cartelloni con un QR Code che veicola il programma dell’educazione idrica in corso nelle scuole italiane, e destinato alla grande platea dei giovani presenti per il Giubileo.

Il progetto nasce dal protocollo siglato da Acea con il Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’obiettivo comune di diffondere nelle scuole la cultura del risparmio idrico e la tutela ambientale.

Attraverso un altro QR Code sarà possibile scaricare l’app Acquea, quest’ultima pensata dal Gruppo Acea per permettere di individuare, tra 3.500 punti idrici geolocalizzati a Roma, la fontana, il nasone o la Casa dell’acqua Acea più vicina per dissetarsi.

Dichiara l’ad di Acea Fabrizio Palermo: "Garantire un approvvigionamento idrico sicuro e sostenibile durante il Giubileo dei Giovani, con infrastrutture dedicate e una distribuzione di 4,5 milioni di litri d’acqua, è una nuova importante occasione per promuovere la consapevolezza dei giovani provenienti da tutto il mondo sul valore dell’acqua, risorsa fondamentale e strategica per il nostro futuro".

"Con questa iniziativa - dice la presidente Barbara Marinali - Acea conferma il supporto all’organizzazione del Giubileo e, più in generale, alla Capitale anche in questo appuntamento, tra i più importanti di quest’anno giubilare, che porterà in città circa un milione di ragazzi. Offriamo il nostro supporto con interventi che coniugano efficienza e responsabilità ambientale, due valori cardine delle nostre attività quotidiane sui territori in cui siamo presenti".