Libri: "Santa Faustina Kowalska", Enzo Gabrielli e Raffaele Iaria raccontano il messaggio sulla Divina Misericordia

Enzo Gabrieli e Raffaele Iaria, sacerdote illuminato il primo e vaticanista di grande tradizione il secondo, continuano a stupirci per la bellezza delle loro opere e dei loro racconti.

La premessa del loro nuovo libro è questa: “Papa Francesco -spiegano entrambi- nella Dilexit Nos ha posto la riflessione sul mistero del Cuore di Cristo al centro del suo magistero e dei suoi costanti richiami alla Misericordia”.

In un mondo lacerato da solitudini e incertezze, questo libro è dunque un invito a tornare al cuore di Dio, fonte inesauribile di amore e speranza.

“L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia”. È con questa frase, tratta dalla bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia del 2015 che si apre l’introduzione del libro Santa Faustina Kowalska. Una questione di cuore (Edizioni San Paolo) di Enzo Gabrieli e di Raffaele Iaria, giornalisti calabresi, da pochi giorni in libreria.

Il libro è stato presentato nell’ambito di una solenne iniziativa che si è svolta, nei giorni scorsi, nella chiesa di Cristo Salvatore a Mendicino e alla quale ha partecipato, insieme agli autori, anche Claudia Koll che ha portato la sua testimonianza di conversione nell’ambito dell’incontro con il Signore durante il Giubileo del 2000.

“Quella alla Divina Misericordia -dice Enzo Gabrieli- è una devozione molto forte in Calabria e che vede molte parrocchie coinvolte - ogni giorno alle 15 - per la recita della Coroncina dettata da Gesù a Santa Faustina a Vilnius il 13-14 settembre 1935 come preghiera per placare l’ira di Dio. Chi recita questa preghiera offre a Dio Padre "il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità" di Gesù Cristo per implorare misericordia per i propri peccati, del prossimo e del mondo intero e si chiede "la misericordia per noi e per il mondo intero" quindi si compie un atto di misericordia”.

Papa Leone insediandosi alla guida della Chiesa – a ricordarcelo sono gli autori del libro, Enzo Gabrieli e Raffaele Iaria- ha voluto ricordare a tutti i credenti di guardare al Cuore di Cristo, come ha fatto Pietro, per cogliere che è “questa è l’ora dell’Amore”. Solo da questa esperienza, da questa contemplazione -ha spiegato ancora papa Leone XIV- possiamo costruire una Chiesa fondata sull’amore di Dio, segno di unità; una Chiesa missionaria, che apre le braccia al mondo, che annuncia la Parola, che si lascia inquietare dalla storia, e che diventa lievito di concordia per l’umanità. Insieme, come unico popolo, come fratelli tutti, camminiamo incontro a Dio e amiamoci a vicenda tra di noi”.

Con la prefazione di Padre Renato Colizzi, direttore nazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, nella prima parte del testo gli autori ripercorrono la vita della religiosa polacca, a partire dalle sue umili origini contadine e dal suo rapporto con la Chiesa, per arrivare poi al difficile ingresso in convento, alle apparizioni divine, al dialogo con Gesù che le chiede di far dipingere un quadro con su scritto “Gesù confido in te”.

Nella seconda parte il culto della Divina Misericordia secondo Faustina Kowalska, con una particolare attenzione all’enciclica Dilexit Nos sull’amore umano e divino del cuore di Gesù, nella quale papa Francesco riflette sull’importanza che la misericordia ha giocato nel corso del suo pontificato e sul bisogno di tornare al cuore, come strada per ritrovare la fiducia e la pace che sgorgano da Cristo crocifisso.

“Il libro – scrive padre Colizzi - offre una sintesi completa del messaggio di suor Faustina Kowalska sull’amore misericordioso. Un messaggio che innanzitutto ci raggiunge attraverso la vita della santa, riportata con una accuratissima biografia, poi nelle parole di Gesù nel suo Diario e, infine, attraverso gli insegnamenti pontifici, in particolare di san Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e papa Francesco. Con la Dilexit Nos, infatti, papa Francesco ha riassunto tutto il suo magistero centrandolo proprio sulla misericordia, nelle diverse modalità di espressione: compassione, tenerezza, fiducia, carità e aiuto al prossimo in difficoltà”.

Enzo Gabrieli lo ripete fino alla nausea: “Tornare al cuore, l’invito che risuona nell’ultima enciclica di papa Francesco, è dunque la strada per ritrovare con fiducia quella pace che scaturisce senza sosta dalla ferita del costato trafitto”.

Spiritualità del Sacro Cuore e della Divina Misericordia sono in rapporto strettissimo, perché la ferita del costato è la finestra per vedere e penetrare nell’oceano della misericordia che è il più grande attributo della Divinità, anzi è Dio stesso, abisso di Amore.

La testimonianza di Claudia Koll che arricchisce il volume aiuta a vedere come l’anima può essere incontrata e trasformata dalla potenza dell’amore misericordioso, proprio attraverso le ferite del mondo di oggi, nel volto dei poveri e degli oppressi.

“La spiritualità è autentica – conclude Padre Colizzi nella presentazione - se ci porta dunque a impegnarci sinceramente per il prossimo, con le azioni, le parole e la preghiera, al di là dei successi o insuccessi che possiamo sperimentare. Donarsi agli altri e dedicarsi alle loro necessità è la via che batte questo “esercito di misericordiati” che sono i cristiani”.

Il 24 ottobre scorso, papa Francesco, facendoci dono della Dilexit Nos, l’enciclica sull’amore umano e divino del cuore di Gesù, ha come completato un percorso di meditazione e ha raccolto in un unico testo magisteriale il patrimonio di riflessione teologica, devozione e spiritualità collegati al mistero dell’Amore di Dio che si è espresso nella forma storica “del cuore spalancato” per gli uomini, quel cuore amante della creatura (santa Margherita Maria Alacoque) sulla quale riversa i tesori della sua Misericordia (santa Faustina).

“Così -ripetono gli autori Enzo Gabrieli e Raffaele Iaria- si è espresso, Francesco, con la chiarezza del pastore che incoraggia i suoi fedeli in questo percorso d’amore fatto di offerta, di espressioni semplici e profonde che, come dardi, raggiungono direttamente l’Amato”.

Bene, questa pubblicazione nell’intenzione dei due autori, “senza grandi pretese”- dicono- vuole collocarsi in questa scia, “per diffondere e incoraggiare la ricerca di quel Cuore che tanto ha amato gli uomini. Papa Francesco ha ricordato che la fede è una questione di cuore, di tenerezza, di bellezza, di concreto scambio di effusioni d’amore tra l’amante e l’Amato, tra la creatura e il suo Creatore”. Bellissimo davvero.