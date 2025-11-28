Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:07
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture – Porti, Mazzotta (Fincantieri): “Hub dal valore sempre più cruciale per la crescita del Paese”
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture – Porti, Mazzotta (Fincantieri): “Hub dal valore sempre più cruciale per la crescita del Paese”

Agli Stati generali della ripartenza il presidente di Fincantieri richiama il ruolo dei porti come nodi vitali degli scambi e chiede un ecosistema fondato su sicurezza, tecnologia e innovazione per proteggere le infrastrutture critiche nazionali.

(Prima Pagina News)
Venerdì 28 Novembre 2025
Bologna - 28 nov 2025 (Prima Pagina News)

Agli Stati generali della ripartenza il presidente di Fincantieri richiama il ruolo dei porti come nodi vitali degli scambi e chiede un ecosistema fondato su sicurezza, tecnologia e innovazione per proteggere le infrastrutture critiche nazionali.

Il porto deve essere considerato il cuore pulsante dell’economia, un crocevia in cui si incontrano merci, persone, logistica e industrie collegate. È questo il messaggio lanciato dal presidente di Fincantieri, Biagio Mazzotta, intervenuto a Bologna agli Stati generali della ripartenza, dove ha definito gli scali marittimi hub dal valore sempre più cruciale per la competitività del sistema Paese. In un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche e catene di approvvigionamento sotto pressione, la capacità dei porti italiani di rimanere efficienti, sicuri e attrattivi diventa una leva decisiva per la crescita.

 

Mazzotta ha sottolineato come il mare rappresenti la linfa vitale degli scambi commerciali e come il porto ne costituisca il cuore, mettendo in connessione rotte internazionali, aree retroportuali, distretti produttivi e grandi corridoi infrastrutturali. Da qui la necessità di investire non solo in banchine, fondali e terminal moderni, ma anche in soluzioni digitali, sistemi di controllo avanzati e piattaforme integrate capaci di ottimizzare traffici, ridurre i tempi di sosta delle navi e migliorare la sostenibilità ambientale delle operazioni.

 

Per Fincantieri, ha spiegato il presidente, l’obiettivo è creare un ecosistema nel quale sicurezza, tecnologia e innovazione lavorino insieme per costruire porti più resilienti e sostenibili. Ciò significa sviluppare infrastrutture in grado di resistere a eventi climatici estremi, cyberattacchi e rischi fisici, adottando strumenti di monitoraggio continuo, procedure di prevenzione e piani di risposta rapida alle emergenze. La salvaguardia delle infrastrutture critiche nazionali viene così interpretata non soltanto come una questione tecnica e ingegneristica, ma come un vero e proprio impegno sociale.

 

Mazzotta ha insistito sulla natura “condivisa” di questa responsabilità, che coinvolge Stato, autorità portuali, operatori industriali, comunità locali e mondo della ricerca. Solo una forte alleanza tra pubblico e privato, secondo questa visione, può garantire che i porti italiani restino all’altezza delle nuove sfide globali, continuando a svolgere il loro ruolo di porte d’accesso al commercio internazionale e motori di sviluppo per territori e filiere produttive.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#BiagioMazzotta
#Fincantieri
#infrastrutture
#Italia
#porti
#Statigeneralidellaripartenza
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it