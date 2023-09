Cagliari: al Forum Salute Donna collaborazione istituzioni-terzo settore per migliorare la salute delle persone

La presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Cagliari, Stefania Loi, ha partecipato attivamente al Forum annuale di Formazione delle responsabili e vice responsabili delle sezioni italiane di Salute Donna, ospitato nella capoluogo di Sardegna dal 21 al 23 settembre 2023.Questo importante evento ha svolto un ruolo fondamentale nel raccogliere esperienze da volontari impegnati in varie regioni e nella formazione su importanti tematiche di ricerca scientifica, in particolare nell'ambito dell'oncologia. Ma il Forum non si è limitato a essere un'occasione di apprendimento e scambio di esperienze. Ha anche rappresentato un'opportunità per il dialogo costruttivo tra organizzazioni non governative come Salute Donna e le istituzioni governative.Il suo obiettivo è stato quello di condividere un lavoro di gruppo volto a comprendere i bisogni dei pazienti, degli specialisti e ad affrontare le sfide cui spesso le istituzioni sono chiamate a rispondere nell'ambito della salute.Stefania Loi, durante il suo intervento di apertura, ha sottolineato l'importanza di “unire gli sforzi tra la politica e le organizzazioni come Salute Donna per migliorare l'assistenza sanitaria e affrontare le difficoltà che possono sorgere nel percorso verso la salute dei cittadini”.Inoltre, “la salute è una priorità per tutti noi, ed è fondamentale che politici, operatori sanitari e organizzazioni no-profit lavorino insieme per affrontare le sfide che si presentano nel settore della salute”.“Questo corso - ha concluso la presidente Loi - con il suo formato innovativo, mira a riavvicinare la politica alle esigenze dei cittadini e degli operatori sanitari, consentendo loro di comprendere meglio le difficoltà che spesso la politica deve affrontare nel campo della salute. Spero che questa collaborazione possa portare a risultati concreti e a un miglioramento tangibile delle condizioni di salute dei nostri cittadini”.La tre giorni del Forum annuale di Formazione delle responsabili e vice responsabili delle sezioni italiane di Salute Donna si è svolto presso il T-Hotel di Cagliari ed è stato un passo significativo nella promozione di una partnership sempre più stretta tra il mondo della politica e le organizzazioni impegnate nella promozione della salute.A suggellare l’alleanza anche una veleggiata nel Golfo di Cagliari con i protagonisti dell’iniziativa durante la quale Francesca Bruder, medico oncologo e responsabile scientifico della sezione Sardegna di Donne e Salute, ha sottolineato come “in un momento di forte innovazione scientifica e tecnologica è necessaria una organizzazione strutturata e una visione che tenga conto delle proposte che scaturiscono in occasioni di confronto come il Forum”. Così pure Rita Grazietti, referente regionale dell’associazione, che ha parlato di “progetti di grande valore sociale, che incontrano i bisogni dei pazienti oncologici”.