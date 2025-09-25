Calabria: i tre candidati Presidenti sulla griglia di Antonella Grippo

Irriverente, estroversa, brillante, graffiante, ma sempre informatissima, padrona della lingua italiana come pochi altri conduttori della televisione, donna intelligentissima, domatrice maniacale del mezzo televisivo, lei fa una televisione che è la televisione di Antonella Grippo, nessun paragone possibile con nessun altro programma o format televisivo, e se è vero che in televisione abbiamo visto di tutto, con lei non è così: è sempre una cosa nuova, una provocazione oltre ogni possibile immaginazione, quasi una tentazione accettare il suo invito, che diventa una sfida reale tra l’intervistato di turno e lei che in tv è padrona di casa in senso assoluto.

Sono queste le premesse di “Finale di partita”, il confronto televisivo che domani sera vedrà protagonisti sulla C i tre candidati presidenti alla Regione. La domanda che ci si pone in queste occasioni è una soltanto: come ne usciranno i nostri eroi alla fine del dibattito? Certamente stressati, di questo ne sono certo, perché Antonella Grippo usa il set televisivo come se fosse un ring da pugilato, perché lei mentre ti sorride ti fionda dritto nello stomaco tutta la sua forza carismatica, e tutto i suoi trascorsi eccellenti in TV.

Animale da televisione nel senso più vero della parola, con alle spalle una storia infinita di programmi e di prove d’autore che l’hanno resa la donna più “perfida” della TV calabrese. Brava davvero, anche se a volte eccessiva.

Dopo gli esordi come editorialista per il Quotidiano della Calabria, intraprende la carriera di autrice e conduttrice televisiva, firmando, dal 1998 al 2003, programmi di approfondimento politico per Teleuropa Network. Indimenticabili, Il posto delle fragole, Il corpo e l’anima, Duel, format televisivi improntati ad uno stile sarcastico e surreale, connotati da una cifra stilistica irriverente e “politicamente scorretta”.

Dal 2004 al 2006, ricopre il ruolo di direttore responsabile di Tele Italia, testata giornalistica calabrese per la quale manda in onda inchieste importanti su aspetti nevralgici e particolarmente delicati del territorio, soprattutto uno sguardo puntato sulla criminalità organizzata lungo il territorio di riferimento.

Dal 2007 al 2010, per Telespazio Tv, scrive e conduce “Perfidia”, il suo capolavoro professionale, trasmissione di approfondimento giornalistico che si caratterizza per le interviste “spariglianti” a tutti i protagonisti della politica nazionale. Ma molto spesso l’abbiamo ritrovata anche ospite e opinionista tra Rai e Mediaset. Ma non solo televisione nella sua vita. C’è anche altro. Attualmente, cura due blog, per conto de il Giornale.it e de Il FattoQuotidiano.it, rispettivamente titolati: La sparigliatrice di Sapri e Media e Regime. È quanto basta per capire che il mach di stasera potrebbe diventare anche una vera e propria corrida.

-Antonella questa sera dunque il grande mach televisivo: è tutto davvero pronto e confermato?

Tutto pronto sì, e confermato. Del resto, non si può sfuggire all’atmosfera sulfurea di Perfidia

Verranno tutti e tre?

Sì, verranno tutti e tre

-Domande uguali per tutti e tre, o è un talk aperto alle intemperie d’autunno?

Non saranno domande uguali per tutti e tre. Proporrò loro un terreno di gioco sdrucciolevole e spesso disertato dalle voci del dibattito pubblico. Non posso dirti di più. Come sai, però, amo le uscite in mare aperto

-Tempi di risposta uguali per tutti?

Farò di tutto perché sia così.

-Hai già parlato con ognuno di loro?

Non ho parlato singolarmente con ciascuno di loro. Li aspetto in studio

-Con chi di loro tre hai più confidenza?

Li ho intervistati, uno per volta, nelle precedenti puntate di Perfidia sottoponendoli alla consueta irriverente liturgia di Sua Santità El Diablo, che è il mio doppio televisivo.

-Qualcuno di loro ha provato a porti delle condizioni?

Nessuno di loro mi ha posto alcuna condizione, c’è rispetto reciproco

-Li farai truccare o si siederanno per come arrivano?

Siederanno senza trucco, ciascuno contenderà all’altro il primato della parola e della scena

-Quale è stato il tuo mach televisivo che ricordi di più?

- Il match più divertente? Quello tra me e Matteo Salvini.

-E l’intervista a Berlusconi, anche quella improvvisata?

L’intervista a Berlusconi l’ho premeditata scientificamente sul piano della “perlustrazione” psicologica del personaggio. Lui, dal suo canto, non mi chiese neanche di cosa avremmo parlato. Rispose con estrema naturalezza.

Per la cronaca politica devo dire che ho già visto ieri sera in televisione il primo mach tra i tre candidati Presidenti, erano nel salotto di Attilio Sabato, a Teleuropa Network, la “Porta a Porta” della TV calabrese, toni sobri, sorrisi reciproci, tante belle intenzioni e tante promesse in libertà. Un dibattito quasi rilassante, dai toni sobri e mai schizofrenici, completamente lontano dai toni di “Perfidia”. Ecco perché guarderò domani sera Antonella Grippo con grande curiosità.