Calcio, Serie A, Spezia-Lazio: l'Aia sospende Pairetto e Nasca

Finisce anzitempo la stagione per Luca Pairetto e Luigi Nasca, che hanno diretto il match fra Spezia e Lazio, in qualità, rispettivamente, di arbitro e Var.E' quanto ha stabilito l'Associazione Italiana Arbitri (Aia), che ha scelto di sospendere l'intero gruppo arbitrale della partita, finita nelle polemiche per il goal in fuorigioco segnato da Acerbi, su cui non ci sono stati controlli.Oltre a Pairetto e Nasca, quindi, sono stati sospesi anche l'assistente al Var Filippo Valeriani, i guardalinee Giuseppe Perrotti e Salvatore Affatato, nonchè il quarto uomo Matteo Gariglio.Per l'Aia, si è verificata una concatenazione di errori, perchè Pairetto non ha atteso di verificare al video l'allineamento di Acerbi e il Var non l'ha bloccato.