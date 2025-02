Calcio, sorteggi ottavi Europa League: nessun derby della Capitale, la Roma pesca l'Athletic Bilbao

Non ci sarà nessun derby della Capitale agli ottavi di Europa League: la Roma, che ieri ha conquistato il pass battendo il porto per 3-2, dovrà vedersela contro l'Athletic Bilbao, mentre la Lazio di Marco Baroni scenderà in campo contro il Viktoria Plzeň.

E' quanto emerso dai sorteggi di Nyon.

Per quel che riguarda il resto del tabellone, le partite sorteggiate sono le seguenti: Bodø/Glimt-Olympiacos, Real Sociedad-Manchester United, Steaua Bucarest-Lione, Fenerbahçe -Rangers, Ajax-Eintracht, AZ-Tottenham.

Le gare di andata, in cui la Roma giocherà in casa all'Olimpico mentre la Lazio sarà in trasferta a Plzen, si terranno il 6 marzo, mentre quelle di ritorno si terranno il 13.

In Conference League, invece, la Fiorentina di Raffaele Palladino incontrerà il Panathinaikos (andata ad Atene, ritorno a Firenze).