Canada: Ovazione per Carlo III durante il discorso al Senato

Accolti all'aeroporto di Ottawa, e davanti alla guardia d'onore dei Royal Canadian Dragoons, Carlo e Camilla sono stati accolti sulla pista di fronte al Canada Reception Centre dal Primo Ministro Mark Carney, dal Governatore Generale Mary Simon e da altri dignitari. Ed è stato subito un bagno di folla in un parco al cento della città dove sono stati accolti dai membri di molte comunità. Oggi il discorso al Senato per l'inaugurazione dei lavori del nuovo Parlamento. Ha affrontato temi molto cari ai canadesi, in primis quello dell'autodeterminazione, uno dei valori "cari" ai canadesi. E inoltre che bisogna “proteggere la sovranità del Canada”. "La democrazia, il pluralismo, lo stato di diritto, l'autodeterminazione e la libertà sono valori cari ai canadesi e alle canadesi, valori che il governo è determinato a proteggere"- ha aggiunto. Una chiara e sottile risposta alle recenti dichiarazioni del vulcanico e potente vicino che auspicava l'annessione agli “States” e la riduzione del Canada a uno degli stati degli USA, il 51° per l'esattezza. Poi ha posto il problema su alcune spinose questioni internazionali. Ha detto che “Il mondo non è mai stato cosi pericoloso e instabile” e ancora: “Il Canada deve costruire nuove alleanze”. Parlando dell'economia poi, ha affermato che “il Canada deve costruire l'economia più forte del G7, essa deve essere al servizio di tutti”. Affrontato anche il tema dell'immigrazione sostenendo che bisogna “porre un limite al numero di lavoratori stranieri”. Al termine ha salutato I parlamentari che sgomitavano per stringergli la mano. La calorosa accoglienza e la dimostrazione di affetto ricevute, sono il segnale di quanto oltreoceano siano legati alle tradizioni monarchiche e alle radici britanniche. La visita ha rinsaldato il legame esistente con la popolazione canadese. In giornata è prevista la partenza per Londra.