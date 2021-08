Carabinieri, Frosinone: il Generale di Divisione Antonio de Vita in visita al Comando Generale

Militari esortati a continuare ad impegnarsi in favore della comunità.

Il Generale di Divisione Antonio de Vita, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha visitato oggi il Comando Provinciale di Frosinone. Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Alfonso Pannone, ha salutato il Presidente della Provincia Avv. Antonio Pompeo ed il Questore di Frosinone Dott. Leonardo Biagioli. Successivamente ha incontrato gli Ufficiali, una rappresentanza di militari della sede, dei Comandi periferici e delle Stazioni, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nonché alcuni delegati Co.Ba.R. della rappresentanza militare.Nella circostanza l’Alto Ufficiale ha ringraziato tutti i militari della Provincia per l’impegno e la dedizione profusi, esortandoli a continuare su quella strada per dare sempre più efficaci risposte alla crescente domanda di sicurezza delle comunità che si affidano all’Arma.In particolare ha sottolineato come, nell’immediato futuro, le molteplici ed impegnative sfide che attendono il paese dovranno trovare i Carabinieri pronti ad esaltare, nella loro missione istituzionale, quei valori di tutela e garanzia del bene comune, affinché l’Arma continui ad essere presidio sicuro ed insostituibile di democrazia e giustizia.Il Generale di Divisione Antonio de Vita ha assunto l’incarico lo scorso 19 luglio provenendo dal Comando Generale dell’Arma, dove aveva retto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore e di Capo del I Reparto e, in precedenza, quello di Comandante della Legione Carabinieri Lombardia.Nel corso della sua brillante carriera, era stato inoltre Comandante, nella linea territoriale, dei Provinciali di Torino, Napoli e Roma.