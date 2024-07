Caso Liguria: Giovanni Toti resta agli arresti domiciliari, rigettata l'istanza di revoca

Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, resta agli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'istanza di revoca, presentata dal legale del Governatore, Stefano Savi.

Le accuse nei confronti di Toti, che al momento è sospeso dal suo ruolo di Governatore, sono corruzione, corruzione elettorale, finanziamento illecito e falso, nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura di Genova.

Per ordine della Gip Paola Faggioni, Toti è agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso. L'avvocato Savi, che riteneva che non sussistessero più le esigenze cautelari, aveva presentato l'istanza di revoca dei domiciliari prima alla giudice, che l'ha respinta, poi al Tribunale del Riesame.

Il giudice non ha accolto neanche le due subordinate proposte dalla difesa, cioè l'obbligo di dimora ad Ameglia o il divieto di dimora a Genova, provvedimenti che, in ogni caso, non avrebbero permesso a Toti di tornare in carica in qualità di Governatore della Liguria. La difesa di Toti, ovviamente, ricorrerà alla Cassazione. Intanto, la Giunta regionale sarà guidata dal Governatore ad interim, Alessandro Piana.