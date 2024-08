Caso Liguria: Giovanni Toti torna in libertà

L'ex Governatore della Liguria Giovanni Toti è tornato in libertà. Dopo 85 giorni, il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Genova, Paola Faggioni, ha dato il suo via libera alla richiesta di revoca degli arresti domiciliari, presentata dal legale di Toti, Stefano Savi.

Secondo la giudice, dopo le sue dimissioni, non sussiste il pericolo che Toti, che ha passato gli arresti domiciliari nella sua villa di Ameglia (Sp), reiteri il reato di corruzione.