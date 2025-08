Morrovalle (Mc): auto in fiamme nella notte, evacuato un appartamento

I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 5:30 in località Trodica per l’incendio di un’autovettura alimentata a gasolio, parcheggiata nei pressi di un’abitazione.

La squadra di Civitanova Marche ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando liquido schiumogeno.

In via precauzionale, gli occupanti dell’appartamento adiacente sono stati temporaneamente allontanati a causa del fumo che aveva invaso i locali. Dopo la completa aerazione, è stato possibile per loro fare rientro in casa.